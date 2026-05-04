Diputado Schalper exige enfocar el plan de Reconstrucción en el empleo y "ajustar los tiempos políticos"

El diputado de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Hacienda, Diego Schalper, planteó que la discusión del plan de Reconstrucción Nacional debe centrarse en la reactivación económica y en la generación de empleo.

Al respecto, el legislador fue enfático en señalar el rumbo que debe tomar la tramitación legislativa: "Lo que nos tiene que guiar es qué tenemos que hacer para reactivar la economía, para enfrentar la creciente situación de desempleo y poner a Chile en la senda de la reactivación económica, de la productividad y del desarrollo".

Respecto al cronograma de la iniciativa, el representante de RN manifestó que "los tiempos políticos tienen que ajustarse a las necesidades (…) Los temas que están ahí incorporados ninguno es nuevo". En esa misma línea, añadió que aguarda por un proceso "riguroso, pero que no eternicemos discusiones que tienen que ver con desarrollo".

Por otro lado, Schalper abordó el rol del Ejecutivo en materia de finanzas públicas, apuntando a la necesidad de transparentar el uso de los recursos estatales. "Este Gobierno tiene el mandato de recuperar la estabilidad fiscal y eso significa decirle a los chilenos, con mucha sinceridad, que aquí hay ciertos beneficios que se están empleando de mala manera y gastos superfluos que otros gobiernos no se han atrevido a enfrentar, especialmente el último", aseveró.

Como punto de cierre, el diputado lanzó una advertencia frente al impacto de posibles nuevas alzas en los combustibles. Ante este escenario, hizo un llamado directo a proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Para rematar su postura sobre este inminente golpe al costo de vida, el parlamentario sentenció: "Es evidente que, si se proyecta en el tiempo, tenemos que empezar a mirar cómo apoyamos a la clase media y a los sectores populares en los difíciles meses que vienen".

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