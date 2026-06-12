Diputado Schalper arremete contra Gabriel Boric por críticas a cobros del CAE: "Es una desfachatez sin precedentes"

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, lanzó duras críticas contra el expresidente Gabriel Boric por sus cuestionamientos a los cobros del Crédito con Aval del Estado (CAE) realizados por la Tesorería General de la República, calificando sus declaraciones como una "desfachatez" y cuestionando el rol que ha asumido tras dejar La Moneda.

“Lo del presidente Boric es una desfachatez sin precedentes. Mucha gente dejó de pagar el CAE porque él hizo una promesa de condonación que no cumplió”, aseguró el timonel de la bancada de RN en entrevista con Radio Agricultura.

El parlamentario también cuestionó que el exmandatario se pronuncie sobre la contingencia política a través de redes sociales.

Y agregó que “a mí me parece impresentable que el presidente Boric estando en una posición de expresidente, que siempre hemos valorado que son cargos que incluso reciben aportes por parte del Estado de Chile. La verdad que los tuits a distancia no tienen nada que ver con las tareas que se le encomiendan”.

En la misma línea, sostuvo que “espero que el presidente Boric entienda que en esa posición de expresidente más que ser un comentarista de la coyuntura a lo que está llamado es ser alguien que aporta el bien de Chile”.

Asimismo, insistió en que “que hoy día se posicione como comentarista de esa situación, a mí me parece que hay que tener mucha personalidad”.

Pese a sus cuestionamientos al exjefe de Estado, Schalper también manifestó reparos respecto de los cobros forzosos realizados por la Tesorería a deudores del CAE.

“Evidentemente dejar a una persona en la medida en que tú le embargas la totalidad de sus ingresos, la totalidad de su cuenta bancaria, sin capacidad de hacer frente a sus gastos corrientes, pagos de arriendo, pagos de colegio, gastos de salud, evidentemente no puede ser parte de nuestro inventario”, señaló.

ACUSACIÓN CONTRA NICOLÁS GRAU

Consultado por la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, el diputado explicó que al interior de Renovación Nacional existen distintas posturas respecto de la iniciativa.

Sobre ello, indicó que ante las “distintas miradas dentro del comité” decidieron otorgar “libertad de acción” a los parlamentarios de la colectividad.

“Hay personas que han planteado que están a favor, otras que han planteado que están con dudas, y otras que ya han declarado abiertamente que están en contra", comentó.

Schalper afirmó que “es importante que el país abandone la lógica del uso indiscriminado de las acusaciones constitucionales, como esta. Un país enfrentado en acusaciones constitucionales, es un país que hasta termina con el tema de su clasificación de riesgo. Entonces, hay que ser súper cuidadoso, súper cuidadoso en esto, y en esa vereda me paro”.

Finalmente, llamó a actuar con cautela frente al debate.

“No significa que yo tome posición en una u otra dirección, sino que significa invitarnos a todos a la prudencia y a la reflexión”, concluyó.

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