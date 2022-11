Diputado Schalper amenazó con acusación constitucional contra ministra Jara: La culpó de dejar "sin efecto" la PGU

En el marco de la discusión del Presupuesto 2023 para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) provocó un debate luego de declararse inadmisible una indicación para que la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumentara a $250.000.

A raíz de esta situación, el diputado Diego Schalper (RN) anunció una eventual acusación constitucional contra la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, tras culparla de dejar "sin efecto" la normativa.

“Hoy día tenemos miles de pensionados que no han recibido su pago debiendo haberlo recibido hace varios meses. Dígame usted si eso no es dejar sin efecto una ley", señaló Schalper.

"Le quiero recordar al Gobierno que cuando un ministro deja sin efecto una ley, el Parlamento tiene la responsabilidad de hacer valer su responsabilidad constitucional. Habemos varios que estamos alcanzando la convicción de que la ministra del Trabajo, como cabeza del ministerio a cargo del pago de la PGU, ha incurrido en responsabilidad constitucional", agregó.

"Esperamos que en el corto plazo se pongan al día con todos los pensionados con los que no han cumplido y al no cumplirles a ellos, lo que no han hecho es ejecutar la ley y por lo tanto, ministra Jara, decirle lo siguiente: usted hoy está en posición de inejecución de una ley y cuando un ministro está posición de inejecución de una ley, se pone en posición de ser acusado constitucionalmente", aseveró el diputado, que llamó a la ministra a presentar una ley corta que solucione el problema.

La votación de la partida de Trabajo incluso desató gritos y desorden en la sala, a lo que el diputado Andrés Longton (RN) le pidió a Mirosevic que sea "ecuánime" ante la advertencia de una eventual censura.

Junto con esto, el diputado Miguel Mellado (RN) declaró que "haber perdido la admisibilidad no solo es culpa del presidente que no dejó terminar de votar a dos parlamentarias, sino que también alguno de los parlamentarios de nuestro sector que votaron en contra".

Sobre la eventual moción de censura al representante de la testera, el parlamentario señaló que ya existen conversaciones al respecto. "Este presidente se está adjudicando una censura cada día más de acuerdo a su mala gestión como presidente de la Cámara de Diputados", dijo.

