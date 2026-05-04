Diputado Romero plantea que plan de Reconstrucción "no es un proyecto recaudatorio" sino que de "procrecimiento y proinversión"

El diputado del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, abordó la tramitación del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.

Durante una entrevista con Tele13 Radio, el congresista se refirió a los tiempos de tramitación impuestos por el Ejecutivo. Al respecto, advirtió que “tenemos una urgencia que es bien exigente, porque se supone que tenemos 15 días, eso es la Urgencia Suma, que se vence, si no me equivoco, hoy día o mañana. Por lo tanto, el Gobierno la tiene que renovar".

Sobre el cronograma esperado al interior de la comisión, el representante republicano trazó sus metas inmediatas: "Nosotros tenemos que hacer una votación general en esta semana de todas maneras. Esa es mi pretensión, y dentro de los primeros días de la próxima tener la votación en particular".

Además, el diputado hizo hincapié en la naturaleza de la iniciativa, descartando que su objetivo principal sea aumentar las arcas fiscales. En esa línea, aseveró que "no es un proyecto recaudatorio. Si nosotros lo comparamos con un proyecto recaudatorio, claramente vamos a encontrar diferencias notables. Eso está reconocido y lo reconocemos todos".

Para profundizar en el enfoque del texto legal, Romero argumentó que "este es un proyecto procrecimiento, proinversión. Aquí lo que se está diciendo es que el país le deja de entregar algunos recursos al Estado y se los empieza a entregar a empleo. De hecho, la medida más cara del proyecto son las medidas por empleo, son las medidas de los trabajadores".

Al abordar específicamente el mecanismo de crédito tributario proempleo contemplado en la propuesta, el presidente de la instancia legislativa se mostró abierto a modificaciones. Sobre este punto, puntualizó que "pueden haber ajustes, pueden haber materias que se puedan mejorar, que si el crédito lo cambiamos por un subsidio, pero el objetivo, la idea que tiene este proyecto, yo creo que es una idea correcta, y yo lo he escuchado de todos los economistas serios".

Finalmente, a modo de conclusión sobre el debate que se avecina en el Congreso, el parlamentario remató expresando que "Hay cosas que obviamente hay que afinar, hay que ajustar, pero yo creo que podemos sacar de esto un muy buen proyecto".

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