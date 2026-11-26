El presidente del PPD, Raúl Soto, abordó el estado de las relaciones entre los partidos de oposición tras la polémica generada por el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (IND.-PPD).

En conversación con La Tercera, Soto aseguró que las diferencias están concentradas en la Cámara Alta y descartó que estas puedan afectar las relaciones entre las colectividades. En ese sentido, afirmó que "el problema está radicado en el Senado, no en la Cámara, no en los partidos. Las relaciones institucionales (...) siguen funcionando con total normalidad. No se va a romper la unidad de la oposición, tampoco se va a romper la relación histórica (...) con el PS".

"Las instituciones políticas están por sobre los problemas coyunturales y las crisis específicas que espero y deben ser superadas. Tenemos un objetivo político mayor que es hacer frente a un mal gobierno", enfatizó.

Al referirse al caso firmas, el timonel del PPD reconoció la gravedad de los antecedentes y la necesidad de esclarecer lo ocurrido. Al respecto, señaló que "desde la perspectiva de que hay una investigación que ha levantado el Ministerio Público de oficio es bastante evidente que la situación es grave, que no se le puede bajar el perfil ni normalizar. Esperamos que la investigación esclarezca los hechos ante la opinión pública y que se puedan determinar las responsabilidades en caso de que existan".

En cuanto a la postura política de su partido, Soto reiteró el respaldo del PPD a la senadora Ximena Órdenes y valoró que los cuatro representantes de la colectividad en la Cámara Alta "están actuando de forma coordinada y que hayan tomado definiciones que espero permitan generar un puente de diálogo en lo sucesivo también con el PS y con el Partido Liberal para que se pueda encausar una solución política a este conflicto".

Finalmente, respecto de las disculpas ofrecidas por Juan Luis Castro, Soto indicó que "es una definición de los cuatro senadores del PPD que han tomado de forma autónoma (...). Valoramos aquello y respaldamos la postura que están teniendo, sin duda alguna".

PURANOTICIA