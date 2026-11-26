Desde el oficialismo cuestionaron las declaraciones del diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, quien descartó una posible alianza con Chile Vamos, generando reacciones al interior del sector.

Al respecto, el jefe de bancada de Republicanos, Benjamín Moreno, tomó distancia de sus dichos y sostuvo que "las declaraciones del diputado Romero no representan a la bancada Republicana en absoluto".

En esa línea, aseguró que "como bancada vamos a trabajar con todos aquellos que estén disponibles para sacar a Chile adelante y no vamos a prescindir de nadie en ese esfuerzo. El futuro de Chile y sus instituciones esta primero".

Asimismo, agradeció a "quienes se han sumado a un proyecto amplio y que traspasa fronteras políticas. Ya sea quienes han sido colaboradores estrechos del gobierno, como quienes han tenido la grandeza de poner por delante el interés superior de Chile".

Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) compartió las declaraciones de Romero en su cuenta de X y manifestó que "agota la falsa superioridad moral".

“Cuando se es gobierno hay que tener la madurez de construir y no de destruir. De avanzar y no retroceder. De crecer y no de restar…., en eso consiste gobernar", afirmó el parlamentario, apuntando a la necesidad de mantener una actitud de colaboración desde el oficialismo.

En tanto, la secretaria general de RN, Katherine Martorell, también se refirió a los dichos del diputado del Partido Republicano y expresó que "no contribuyen a la gestión del Presidente (Kast) y dan la impresión que, para algunos, un reel vale más que mejorar la vida de los chilenos. Han pasado ocho meses; es hora de entender la responsabilidad que implica gobernar".

PURANOTICIA