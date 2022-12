Diputado Palma llegó vestido de chef al Congreso para manifestar su rechazo a la "cocina" del acuerdo constitucional

El diputado Hernán Palma, del Partido Humanista (PH), realizó una performance este martes para criticar el acuerdo constituyente anunciado este lunes. El legislador llegó vestido de chef al Congreso Nacional, en una alusión al término "cocina" con el que se ha cuestionado el trato al que llegaron los partidos políticos mediante conversaciones cerradas.

“La clase política cocinó un acuerdo por la Nueva Constitución dejando afuera a los independientes y organizaciones sociales, desconociendo absolutamente el triunfo de la Convención Constitucional, 100% electo por la gente. #NoEsAcuerdoEsEstafa”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.

Tras ser consultado respecto a cuál es la cocina, el legislador indicó que el “acuerdo por Chile, sin Chile, porque se hace a puertas cerradas, sin considerar la opinión del pueblo”.

“¿Dónde están las fuerzas independientes? ¿dónde están las organizaciones sociales? ¿dónde está no más TPP.11? ¿dónde está el Colegio de Profesores? ¿dónde están todas las organizaciones que levantaron a Chile en las calles?”, preguntó el diputado.

Luego agregó que “esto es una vergüenza. Hay 460 jóvenes que dieron la vista, otros dieron la vida. Hoy día se dio la vista. A vista y siniestra, y paciencia de la gente, se cocina a espaldas del pueblo. Es hora de decir basta”.

Palma señaló que va a "ir por el Rechazo" esta vez. Cuando los periodistas le contestaron que aún no se escribe una línea de texto, el parlamentario replicó diciendo que se verá lo que saldrá de estas conversaciones.

"Hay un mundo allá afuera que no está conforme de la manera en que se hace política", aseveró el representante del PH.

Respecto a su performance, aseguró que "lo histriónico no tiene nada de malo, es una forma lúdica y no violenta. Yo soy humanista, y nosotros estamos por la no violencia activa, esto es como saltarse el torniquete, como la cicletada, como el fenómeno de Las Tesis, que son formas no violentas de expresión".

Por último, aclaró que no consumió ni consume ninguna sustancia, "por si quedara alguna duda".

Palma fue elegido por 940 votos (0,24%) en el distrito 12, el cual abarca las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo, en la región Metropolitana. Ingresó a la Cámara Baja gracias a formar parte la misma lista que Pamela Jiles (PH), quien logró la primera mayoría con un respaldo de 77.136 sufragios (19,66%)

Precisamente Jiles también se ha mostrado crítica con el acuerdo constituyente. "El pueblo soberano les va a volver a rechazar su mierda antidemocrática", escribió la diputada en Twitter.

IMÁGENES:

PURANOTICIA