Diputado Mulet por disolución de la Federación Regionalista Verde Social: "Tenemos cinco parlamentarios, cumplimos exigencia"

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, anunció que el partido recurrirá ante el Tribunal Calificador de Elecciones para revertir la disolución decretada por el Servicio Electoral, debido a que la FRVS no alcanzó el 5% en las elecciones parlamentarias.

Mulet aseguró que “nosotros creemos que vamos a revertir esta decisión del Servel, una decisión a nuestro juicio equivocada, como lo vamos a demostrar en el Tricel, que es donde vamos a reclamar”.

“Esta situación afecta particularmente a los regionalistas verdes y al partido Evópoli, por cuanto tenemos en las elecciones del año 2022 y las de ahora del 2025-2026, tenemos cinco parlamentarios; cumplimos la exigencia legal”, añadió.

“Las 500 mil personas que votaron por nosotros aproximadamente en la última elección, nuestros alcaldes, concejales, parlamentarios y la ciudadanía va a tener un partido Regionalista Verde que va a seguir defendiendo las regiones, la descentralización, la profundización de la democracia y los temas verdes que son tan urgentes”, concluyó.

