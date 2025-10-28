Diputado Mulet asume presidencia de comisión que revisa la acusación constitucional contra el exministro Pardow

La comisión encargada de informar la procedencia de la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, se reunió para acordar los lineamientos que seguirá, conforme al mandato otorgado por la Sala de la Cámara.

En la sesión, la instancia determinó que será el diputado Jaime Mulet quien dirigirá las labores del grupo parlamentario. La referida comisión está integrada, además, por las/os diputados Ericka Ñanco, Carmen Hertz, Sergio Bobadilla y Mauro González.

Las sesiones deberán ser presenciales y se celebrarán a contar de este miércoles 29, desde las 10:30 horas, en paralelo a la Sala en Valparaíso.

Para la próxima semana, la comisión se reunirá el lunes 3 de noviembre en la sede Santiago del Congreso Nacional, desde las 14:00 horas. Los días martes y miércoles las sesiones serán en Valparaíso, conjuntamente con la actividad de la Sala de sesiones.

El objeto será recibir la mayor cantidad de invitados, independiente del criterio de flexibilidad que se adopte para realizar las audiencias.

En ese marco, el grupo parlamentario invitará, en primer término, al actual ministro de Energía, Álvaro García. La idea es que el secretario de Estado aborde la situación actual respecto del acuerdo para devolver los montos cobrados en exceso en las cuentas de luz

DATOS DE LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

La acusación constitucional se ingresó el lunes y fue suscrita por las/os diputados Pamela Jiles, Carla Morales, Cristián Araya, Juan Antonio Coloma, Eduardo Durán, Juan Fuenzalida, Juan Irarrázaval, Henry Leal, Jorge Saffirio, Frank Sauerbaum y Francisco Undurraga.

Las normas que rigen este procedimiento están contenidas en el art.52 de la Constitución Política, el título IV de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el Título VI del Reglamento de la Cámara.

El libelo acusatorio, que cuenta con dos capítulos, sostiene que Pardow infringió la Constitución, al no resguardar el principio de probidad. Además, señala que se han vulnerado los principios de eficiencia y eficacia, ocultándose información de cara a la ciudadanía.

Lo anterior, en el marco del escándalo por los abultados cobros en las cuentas de electricidad. Ello, considerando que, tras la salida de su cargo del exsecretario de Estado, se conoció que la empresa transmisora Transelec ya se había autodenunciado hace un año por estos cobros en exceso, los cuales no se transparentaron.

En esta línea, el libelo acusatorio precisa que la exautoridad vulneró el principio de probidad administrativa, con ocasión de la fijación de los precios del sistema eléctrico nacional, vigentes desde el 1 de enero de 2024 y de la emisión de documentos de pago erróneamente calculados

