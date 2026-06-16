Diputado Leiva respalda eventual acusación constitucional contra ministro Quiroz

El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, criticó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y se refirió a una eventual acusación constitucional en su contra, planteada por la jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans.

En conversación con Agricultura, el parlamentario señaló que la idea de un eventual libelo contra el secretario de Estado sería "una respuesta a la falta de fundamento específico de la acusación constitucional, porque la acusación constitucional contra el ministro Grau se funda en el no cumplimiento de las proyecciones o de las expectativas".

"Si el fundamento es que no se cumplieron las estimaciones formuladas por el ministro Grau, es del todo probable que también suceda lo mismo con las proyecciones del ministro Quiroz", advirtió.

"Si la acusación constitucional se basa en una falta de cumplimiento de proyecciones, la diputada Yeomans lo que planteaba de manera retórica; entonces esperamos que los mismos que acusaron el día de hoy sean consecuentes con su forma de analizar la problemática y también hagan lo mismo con el ministro Quiroz", añadió.

Respecto a la forma de comunicarse del ministro Quiroz, el congresissta manifestó que "no hace ningún aporte a una discusión en donde tratemos de buscar acuerdos, sino que más que imponer ideas".

Leiva apuntó a la importancia de las formas en la política. "Son importantes en política. Uno entiende que no tiene por qué ser simpático, caerle bien a uno y eso está bien de para un lado y el otro. Pero efectivamente, ser respetuoso es la forma en que nos vamos planteando” , precisó.

Además, el diputado acusó incoherencia en el relato del Gobierno. “Por un lado, tiene el Presidente Kast diciendo que hay un llamado a la unidad, que tiene que haber acuerdos entre los distintos pares y que debemos respetarnos. Y después tenemos al ministro Quiroz, que nos da exabrupto tras exabrupto”, criticó.

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