Diputado Hotuiti Teao solicita al Presidente Kast reconsiderar salida de Mahani Pakarati de Cancillería

El diputado Hotuiti Teao defendió la trayectoria y la carrera profesional de Manahi Pakarati, a quien el Presidente José Antonio Kast solicitó su renuncia por "pérdida de confianza", tras casi 29 años de servicio como diplomática.

El congresista hizo un llamado al Presidente José Antonio Kast "a reconsiderar esta decisión, no solo por la trayectoria de Manahi Pakarati, sino que también por la señal que se entrega respecto del valor de la carrera diplomática, del mérito profesional y de una discusión legítima sobre el futuro y desarrollo de Rapa Nui que el propio Estado de Chile ha reconocido como necesaria".

El parlamentario independiente de la bancada de la UDI señaló que "Manahi Pakarati es una diplomática de carrera, con una trayectoria de décadas y ampliamente reconocida, tanto a nivel nacional como internacional".

Añadió que "ha servido al Estado de Chile bajo distintos gobiernos, incluyendo los de los expresidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric, lo que demuestra con claridad que estamos frente a una profesional, no ante una figura política, cuyo principal mérito es su capacidad técnica, su experiencia y su compromiso con el servicio público".

Según el diputado, "la propia Cancillería ha destacado que Manahi Pakarati se trata de la única diplomática de ascendencia rapanui dentro del Servicio Exterior de Chile, un antecedente que da cuenta de una trayectoria profesional excepcional".

Considerando lo anterior, el legislador manifestó que "cuesta entender una decisión que apunta a apartarla de funciones que ha desempeñado con reconocido profesionalismo. Su currículum, su formación diplomática, su experiencia representando a Chile en el exterior y su profundo vínculo con Rapa Nui la convierten en una persona especialmente valiosa para representar a nuestro país y para tender puentes entre el Estado y nuestro pueblo rapanui".

Además, Hotuiti Teao planteó que la salida de Manahi Pakarati, pese a una destacada y reconocida trayectoria, "abre una pregunta de fondo: ¿Qué valor tiene entonces la formación impartida por la Academia Diplomática de Chile, institución donde se preparan los profesionales llamados a representar al país, si una persona con esa trayectoria, experiencia y preparación puede ser removida por consideraciones políticas?".

Sobre la polémica por los dichos de Manahi Pakarati sobre la autodeterminación de la isla, Hotuiti Teao precisó que "creo importante aclarar que ella jamás ha promovido la independencia de Rapa Nui ni una eventual separación de Chile".

Añadió que "lo que ha planteado, al igual que muchos rapanui, es la necesidad de avanzar en un estatuto especial para la isla, una materia reconocida por nuestra Constitución, comprometida por el propio Estado de Chile y cuyo desarrollo continúa avanzando en la actualidad. El objetivo de este estatuto es fortalecer una relación más directa entre Rapa Nui y el nivel central, otorgando mayor pertinencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos".

De acuerdo al diputado, "confundir esa legítima aspiración de descentralización y eficiencia administrativa con una postura rupturista no solo es injusto con ella, sino que también con una discusión que el propio Estado ha reconocido como necesaria y pendiente".

Cabe recordar que la profesional fue removida como embajadora en Nueva Zelanda por el gobierno del expresidente Gabriel Boric, luego de la polémica sobre la autodeterminación de Rapa Nui a la que aludió en una entrevista.

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