Diputado Gustavo Gatica critica posibles indultos del Gobierno: “Es una mala señal”

El diputado independiente por el distrito 8, Gustavo Gatica, quien perdió la vista en las manifestaciones del estallido social producto de un escopetazo, se refirió a las prioridades de su gestión como parlamentario que inició el 11 de marzo, los eventuales indultos que podría otorgar el Presidente José Antonio Kast y el escenario de la oposición durante el mandato del nuevo Gobierno.

En diálogo con T13 Radio, el legislador comentó las declaraciones del mandatario en el sentido de utilizar la facultad de indulto durante su Gobierno: “Me parece que es una mala señal, me parece que es bien contradictorio con el relato que la derecha y sobre todo José Antonio Kast en campaña intentó instalar”.

“A mí me parece una mala señal y en particular desde el mundo de los derechos humanos me parece aún más grave que se hable de indultar a estas personas que están condenadas por delitos bien graves como asesinato”, insistió.

En ese sentido, el diputado abordó la comparación de la idea del jefe de Estado con los beneficios otorgados por el ex Presidente Gabriel Boric, indicando que “son contextos diferentes, son delitos diferentes y creo que es aún más grave cuando un agente del Estado comete un delito de esta índole. Nosotros elegimos darle el legítimo monopolio de la fuerza a los agentes estatales, y creo que hay una doble responsabilidad”.

“A ellos se les prepara, se les da un armamento pagado por todos nosotros para que hagan su trabajo y que lo hagan bien, dentro de los marcos y de los protocolos que la sociedad misma genera para ellos”, indicó Gatica.

“Entonces, cuando ellos se saltan estas reglas, en este caso en particular, de la persona que se está indicando como que puede ser indultada, es un asesinato, él disparó en el cuello a un ciudadano ecuatoriano que estaba en el norte y me parece un delito súper grave, y de hecho la Corte Suprema ratifica la condena a 15 años de cárcel”, agregó en el caso del capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda, sentenciado por la muerte del joven ecuatoriano Romario Wladimir Veloz Cortés.

Respecto al comienzo de su gestión como parlamentario, el diputado Gatica señaló que “estoy con hartas ganas de trabajar. La parte del día miércoles de la ceremonia fue muy bonita, muy emocionante. Se siente la responsabilidad del trabajo, estar ahí en el Congreso da una sensación de orgullo de todo lo que ha pasado, y con hartas ganas de trabajar”.

“De hecho, eso me pasó el día miércoles, que la ceremonia es bonita, pero son 155 personas. Entonces juraron de a uno, cada uno decían su nombre y salía adelante y juraba. Yo sabía que se ponían de pie cada uno desde su lugar y juraba, pero esta vez lo hicieron diferente”, recordó el parlamentario.

“Este martes es la primera sesión de sala y se parte con el acuerdo por la composición de las comisiones. A mí me interesa salud. Yo soy psicólogo de profesión y me gustaría estar en la Comisión de Salud, Desarrollo Social también me parece muy interesante”, cerró.

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