Diputado Frank Sauerbaum asegura: "El Gobierno está en una abierta campaña para favorecer el En Contra"

El jefe de bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum, se refirió a las acusaciones contra el Ejecutivo sobre intervencionismo electoral en el marco del próximo Plebiscito.

En conversación con radio Concierto, el parlamentario sostuvo que el Gobierno “está en una abierta campaña para favorecer el 'En contra'” y aseguró que el Presidente Gabriel Boric “ha tratado de intervenir desesperadamente en el resultado”.

“Ahora le estamos haciendo un cuestionamiento por una campaña que se hizo con recursos públicos con información que es falsa. Vamos a transformar esta elección, si él insiste, en un plebiscito a este Gobierno", complementó.

Asimismo, Sauerbaum manifestó tener “el convencimiento de que este es un buen texto Constitucional. Lo peor que podríamos hacer es elegir un texto constitucional por otras razones. No vale la pena ganar por ganar".

En cuanto al requerimiento que RN presentará a contraloría, el legislador señaló que "nuestro reclamo tiene que ver con el uso de recursos e información falsa. Se dijo que si gana el 'en contra' no va a continuar el proceso y eso no es así. No hay nada estipulado que impida que el proceso constitucional siga”.

“El Gobierno pone en el texto que seguirá la Constitución actual y que no habrá un nuevo proceso constitucional y eso no lo puede asegurar ni el Gobierno, ni yo, ni nadie", puntualizó el jefe de bancada.

PURANOTICIA