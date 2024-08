Diputado Evópoli se refirió a las declaraciones del PC por elecciones de Venezuela: ''Lo que está buscando es un quiebre con el Gobierno''

El diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió a las declaraciones del Partido Comunista por la situación política en Venezuela, la crisis de seguridad que vive la Región Metropolitana y el proyecto político que la derecha puede ofrecer al país.

En conversación con Radio Pauta, el parlamentario comentó la declaración del presidente del PC, Lautaro Carmona, respecto a la postura de la colectividad por la situación de Venezuela: “Se constata un hecho que es lamentable. Parece ser que el Partido Comunista tiene un triple discurso y las dictaduras son malas cuando son de derecha y son buenas cuando son dictaduras amenas”.

“La dictadura en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, Corea del Norte, donde también el expresidente del Partido Comunista demostraba su empatía contra ese dictador. Lo que ha pasado es que han tenido que intentar consensuar, si hay democracia o no hay democracia”, dijo.

“El presidente del Partido Comunista lo que está buscando es un quiebre solapado con el gobierno para que ellos finalmente puedan salir del mismo y volver a victimizarse sobre todo esto”, aseguró.



“Me va a disculpar, pero yo no puedo consensuar con alguien si soy demócrata o no soy demócrata, y no soy demócrata por un lado y soy demócrata para el otro”, insistió.

“Lo que está haciendo el Partido Comunista al no reconocer el triunfo de González y de la oposición venezolana, es que están demostrando que la democracia para el Partido Comunista en Chile es utilitaria”, explicó Undurraga.

“Y a mí no me vengan que en Chile no existe la democracia. Lo que dice el presidente de un partido político que se presenta a las elecciones, como el señor Carmona, es absolutamente reprochable, es indignante y le falta el respeto, no solamente a la ciudadanía y a todos los que nos consideramos y somos demócratas, sino además también al Presidente de la República”, señaló.

CRISIS DE SEGURIDAD

Consultado por la forma en que el Gobierno ha enfrentado la crisis de seguridad, la proliferación de homicidios en el último tiempo y las declaraciones de la ministra Tohá, quien sostuvo que las cifras de seguridad en el país, exceptuando la RM, ha subido en el último año, Undurraga expresó que “yo creo que es muy estrecho mirar que esto solo se radica en La Pintana o en la zona centro-sur de nuestra capital”.

“Yo tengo que decirle que en el Biobío también hay violencia; tengo que decirle que en la región de Valparaíso también hay violencia, tengo que señalar que en Quilpue hoy día, de acuerdo a las mismas encuestas, es la capital del crimen organizado, junto con Lampa”, agregó el parlamentario.

“No podemos acostumbrarnos, la alcaldesa Pizarro tiene razón en decir que se acuesta pensando que en la mañana siguiente va a encontrarse con dos muertos más. Aquí no es solamente la sensación, y no es que haya bajado el crimen, lo que pasa es que han cambiado los crímenes”, explicó Undurraga.

“Hoy día los chilenos, cuando caminamos por la calle, no estamos pensando que nos van a robar la billetera, estamos pensando que nos pueden matar”, señaló.

DESAFÍOS ELECTORALES

Respecto a las próximas elecciones municipales de octubre y el frustrado pacto con Republicanos, Undurraga sostuvo que “creo que nos hemos desgastado mucho en una negociación que no fue tan acertada en términos generales para llevar candidatos únicos, sobre todo alcaldes”.

“Yo creo que de alguna u otra forma hay sectores de la centro-derecha y de la derecha que se aferran mucho al voto en contra al actual Gobierno, que es un ciclo que ha venido sucediendo desde Bachelet 1 en adelante, con la alternancia en el poder solo por el chiste y mérito de ser oposición, luego no por la adhesión”, indicó el legislador.

“Nos está faltando propuesta. Tenemos que jugar un proyecto muy a largo plazo, con una centro-derecha fortalecida en el reconocimiento y conocimiento también con sectores de centro, que nos han acompañado durante estos años en diversas batallas culturales, como son los procesos constitucionales, para darle estabilidad al país”, manifestó.

“Pero eso no se hace solamente sobre la base de ser oposición, sino cómo nosotros somos capaces de generar adhesión para que la gente adscriba un proyecto de futuro y no solamente adscriba un proyecto de rechazo al actual Gobierno”, cerró el diputado de Evópoli.

PURANOTICIA