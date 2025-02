Diputado Donoso acusa a la subsecretaria Cardoch de "ocultar la realidad" tras dichos sobre el estallido social

El diputado de la UDI, Felipe Donoso, criticó duramente a la subsecretaria General de Gobierno, Nicole Cardoch, quien aseguró que durante el estallido social no existieron enfrentamientos entre el oficialismo y Carabineros.

“No tiene ningún criterio de realidad, o no estaba en Chile o estaba fuera del planeta. Decir que el oficialismo no se enfrentó a Carabineros, decirnos que su eslogan de campaña no era ‘los militares al cuartel’, y hoy se transforman en el Gobierno que ha gobernado con mayor periodo de Estado de Excepción en la historia”, criticó en entrevista con radio Agricultura.

“No sé en qué contexto, pensó ella que esto no había pasado. Es raro, cuesta entenderlo, cuesta creerle a la subsecretaria Cardoch. Tendrá que recapitular sus dichos, ver la realidad. Esto de ocultar la realidad no es lo que los chilenos quieren”, agregó el parlamentario de la UDI.

El legislador agregó que “los chilenos no le van a creer, los chilenos lo vieron. Reconocieron físicamente en el salón plenario del Congreso Nacional a la primera línea, los hicieron entrar con ovación. Era una guerrilla, ocultaban sus rostros para no ser descubiertos”.

El diputado además abordó la polémica en torno a la posible reubicación del monumento al general Baquedano: “Es una derrota a la democracia, sacan a la estatua al general Baquedano por el solo hecho de que hubo un problema físico ahí. Es darle una victoria a los violentistas, a los que no reconocen la democracia”.

“La historia no podemos cambiarla por los hechos violentos de momentos que pasaron. Es algo que hoy día tiene un rechazo importante en la ciudadanía. Tenemos que ser capaces de recuperar nuestra historia”, finalizó Felipe Donoso.

