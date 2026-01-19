Diputado Cuello y la posible renuncia de Jara al PC: "Ella tendrá que tomar las definiciones"

Jeannette Jara reiteró la semana pasada que evalúa dejar el Partido Comunista, colectividad en la que milita desde los 14 años.

“Desde abril del año pasado, que salí a la primaria, además, quedé sin militancia activa, no he concurrido a ninguna actividad partidaria, y estoy reflexionando al respecto”, señaló durante la firma del decreto del Convenio 155 de la OIT.

En entrevista con La Tercera, el diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, Luis Cuello, (PC) evitó pronunciarse sobre la eventual renuncia de la exministra del Trabajo y recalcó que se trata de una decisión personal: “Ella planteó que está reflexionando. Es una reflexión, por lo tanto, de orden personal. Mal haría en inmiscuirme en opinar sobre algo que está ella reflexionando. Entonces, creo que está en su ámbito personal. Ella tendrá que tomar las definiciones”.

El parlamentario, sin embargo, destacó su trayectoria: “Naturalmente que nosotros tenemos una tremenda valoración del rol que ha cumplido Jeannette Jara, un orgullo por su desempeño como ministra, como candidata del oficialismo, que lideró una campaña, lideró una coalición de izquierda, centro-izquierda, que incluso incorporó a la Democracia Cristiana. Yo creo que tenemos una enorme valoración de Jeannette Jara y, por lo tanto, lo demás tiene que ver con una reflexión que ella está realizando y así lo expresó”.

Más adelante reforzó esa idea: “Esta es una reflexión que ella está realizando, que ella expresó y lo que yo puedo decir es que tenemos una gran valoración y sentimos mucho orgullo por el rol que ha desempeñado”.

CONTEXTO INTERNO DEL PC

La apertura de Jara a dejar el partido ocurre en medio de tensiones internas. En los últimos días se han evidenciado disputas entre los ministros Camila Vallejo, Jaime Gajardo y Nicolás Cataldo con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, además de diferencias entre militantes sobre temas de contingencia.

Cuello rechazó la idea de que existan “dos almas” en el PC: “Yo en realidad no creo mucho en esas categorías (dos almas en el PC), por lo menos no se aplican a nuestra cultura partidaria esto de las almas o que algo es más moderno y otro es más antiguo. La verdad es que no lo creo”.

El diputado añadió que la colectividad liderada por Lautaro Carmona funciona bajo procesos largos y reflexivos: “Tenemos otro tipo de conformación, otro tipo de estructura, donde apuntamos justamente a la unidad de acción. Por supuesto que hay mucha discusión, puede haber mucha discrepancia en muchos temas. Sin embargo, yo no veo esas, al menos no leo esas categorías. Yo creo que son discusiones que siempre se dan en todos los partidos y porque no en el nuestro”.

