Diputado Cuello plantea que "es muy equivocado” mezclar agresión a ministra Lincolao con discusión sobre violencia en colegios

Tras la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, llamó a respaldar el proyecto de “Escuelas Protegidas”, advirtiendo que quienes lo rechacen estarían validando la violencia.

La postura generó críticas del diputado comunista Luis Cuello, quien en entrevista con "Desde la Redacción" de La Tercera calificó como “un camino equivocado” mezclar ambos temas. “(El ataque a la ministra) es una agresión violenta, pero tiene otras características. Yo le pediría al ministro que hagamos un debate con honestidad intelectual”, señaló.

Profundizando en su mensaje hacia el jefe de gabinete, el representante de la Cámara Baja manifestó que la autoridad “puede tratar de persuadir y convencer de su proyecto, un mal proyecto, pero que lo haga con buenos argumentos y no utilizando un hecho muy lamentable que no tiene conexión”.

Para el congresista, los episodios de conflictividad en los recintos educativos tienen su origen en factores de índole estructural y social. En esa línea, enfatizó: “Pensar que esto se va a resolver con más sanciones o revisando mochilas está muy equivocado, y más aún cuando se intenta mezclar la agresión contra la ministra con la discusión sobre la violencia en los colegios”.

Al ser consultado sobre los posibles castigos para quienes perpetraron la agresión contra la secretaria de Estado, el diputado abogó por el respeto a la autonomía universitaria, aunque aclaró que “el gobierno tiene derecho a ejercer las acciones legales que estime pertinentes, siempre con debido proceso”.

Por otro lado, el legislador comunista aprovechó la instancia para lanzar duros dardos contra el plan de reconstrucción nacional, también conocido como “ley miscelánea”. Sobre esta iniciativa, denunció que “Se está haciendo una triquiñuela, una reforma tributaria encubierta que beneficia al 1% más rico”.

Finalmente, Cuello argumentó que mediante este mecanismo legislativo “se está limitando el debate informado con un proyecto misceláneo, y hay una enorme contradicción cuando el gobierno dice que no hay plata para ciertas cosas, pero sí para regalarle a las grandes corporaciones”.

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