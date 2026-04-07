Diputado Cretton llama al oficialismo a tener “mayor cohesión” en su apoyo al Gobierno de José Antonio Kast

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Eduardo Cretton, anunció que la próxima semana podría ingresar al congreso el proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno y llamó a su sector a tener “una mayor cohesión” para que su tramitación sea exitosa.

En conversación con La Tercera, el legislador gremialista manifestó sus expectativas respecto a los plazos de la iniciativa. “Esperamos que la próxima semana ingrese este proyecto de reconstrucción nacional para que sea debatido en el Congreso y para que ojalá podamos avanzar también de manera rápida y expedita”.

Tras la presentación formal de la propuesta, el diputado apunta a visualizar un “oficialismo muy ordenado” al momento de la votación en sala. Este anhelo surge pese a las diversas voces críticas que se han manifestado desde las colectividades que sostienen a la actual administración.

Respecto a la naturaleza de la ley, el congresista puntualizó que requiere un trabajo prelegislativo sólido. “Es un proyecto que tiene mucho de política, por así decirlo, en él, pero que también tiene elementos que son eminentemente técnicos y que necesitan una conversación previa para poder tener al oficialismo alineado”, precisó el representante de la UDI.

Por otro lado, el diputado desestimó los cuestionamientos realizados por la titular de la Cámara Alta, Paulina Nuñez (RN), quien se ha mostrado a favor de tramitar las propuestas de manera fragmentada. Sobre este punto, Cretton fue enfático en la estrategia de ingreso.

“Yo esperaría que esto ingrese como un solo proyecto. Debiese ingresar a la Cámara de Diputados, por lo tanto, la opinión de la presidenta del Senado, la verdad es que no importa mucho, porque si entra como un solo proyecto a la Cámara de Diputados, después el Senado no tiene la posibilidad de verlo en distintas normas”, argumentó el parlamentario.

Junto con manifestar su esperanza de sumar apoyos desde sectores como el Socialismo Democrático y el Partido de la Gente, el legislador insistió en la necesidad de consolidar una estructura política más robusta, planteando incluso la conformación de una coalición formal.

“Para generar esa mayor coordinación política, a mí me parece que habría que hacer los esfuerzos para tratar de avanzar hacia una coalición que tenga una orgánica mucho más clara, mucho más definida, porque yo creo que uno de los grandes errores que tuvo el gobierno del presidente Gabriel Boric es que tuvo todo un gobierno con dos coaliciones”, reflexionó.

En esa misma línea, profundizó en las tensiones que, a su juicio, marcaron la gestión actual y que busca evitar en su propio sector. “Lo que vimos en ese esquema es que siempre hubo un enfrentamiento entre el Partido Comunista, el Frente Amplio, por una parte, con el Socialismo Democrático por la otra. Y lo que yo no quiero que pase es que nos pasemos cuatro años en un enfrentamiento constante entre Chile Vamos y el Partido Republicano”, advirtió.

Finalmente, el legislador concluyó con un análisis sobre el futuro de su sector político: “Hay un desafío pendiente de la derecha que es entender que acá necesitamos mayor conducción política y un mayor afán por buscar un proyecto político común que una lógica más bien identitaria y de intereses propios de cada partido”.

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