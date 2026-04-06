Diputado Contreras acusó expulsión "injusta" del PDG y exigió a Parisi rendir cuentas por fondos del Servel

El diputado Cristián Contreras, conocido popularmente como “Dr. File”, manifestó su rechazo ante su reciente expulsión de la bancada del Partido de la Gente (PDG). El parlamentario calificó la medida como un acto falto de justicia y aprovechó la instancia para demandar estándares superiores de transparencia dentro de la organización política.

Mediante una declaración pública, el legislador tildó su salida de arbitraria, relacionándola de forma directa con la postura que adoptó durante la votación para definir la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Al respecto, Contreras fue enfático al señalar que "mi expulsión de la bancada del Partido de la Gente es injusta, mi única diferencia fue no haber votado por Pamela Jiles como presidencia de la Cámara”.

En su argumentación, el congresista recordó los principios fundacionales de la tienda y su voto por una alternativa interna. "Es de conocimiento público que nuestro partido, al cual sigo perteneciendo, hizo campaña presidencial con el eslogan ‘no somos fachos ni comunachos’. Y por lo mismo, voté por Juan Marcelo Valenzuela, militante del PDG y jefe de la bancada", explicó.

Contreras también puso en duda los nexos internos con otras figuras políticas, indicando que "En lo personal no conozco los acuerdos que el partido pueda tener con Pamela Jiles. No haré conclusiones sobre la supuesta pagada de favor político por haber llevado a la hermana de Franco en la lista junto a Pamela en el Distrito 10, lo que le resultó favorable al ser electa con los votos de arrastre que le quedaron a Jiles".

El diputado no eludió otros conflictos internos, aunque prefirió no profundizar en ellos directamente: "tampoco me voy a referir a una eventual infiltración de la izquierda en el partido, ni a corrientes octubristas que lo único que quieren es izquierdizar a una fuerza que siempre ha sido de centro. Y menos abordaré la delicada situación financiera en la que se encuentra el partido, con la mayoría de sus balances rechazados por el Servel".

En este escenario de cuestionamientos, el parlamentario realizó un emplazamiento directo a la cúpula del PDG, haciendo hincapié en la necesidad de transparentar la gestión de los recursos públicos.

Dirigiéndose al excandidato presidencial, afirmó que “Franco señala que no se debe jugar con las personas, entonces, lo primero que debe hacer como líder y vicepresidente del partido es aclarar, rendir y justificar los dineros que transfiere el Servel, que provienen de todos los chilenos y que no está claro en qué se ocupan”.

Asimismo, el legislador mostró su desacuerdo con las recientes declaraciones del líder del partido sobre el Ejecutivo. “no entiendo cómo Parisi pretende construirle un monumento al Presidente Gabriel Boric, considerando que es de conocimiento público su mala administración y los miles de millones mal ejecutados”, declaró.

Para concluir, el diputado reafirmó su compromiso legislativo pese a su nueva condición administrativa. "Seguiré trabajando por lo que considero justo, el equilibrio y por todo lo que sea bueno para nuestro amado Chile, aunque eso signifique recibir críticas tendenciosas y tener que buscar una nueva bancada", finalizó.

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