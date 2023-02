Diputado Celis reitera solicitud al Gobierno de poner urgencia a proyecto que modifica el sistema notarial y registral

De cara al mes de marzo y a la reactivación de las actividades legislativas, el diputado Andrés Celis reiteró su solicitud al Gobierno para renovar la urgencia a la discusión del proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial, modernizando la gestión de notarios, conservadores y archiveros.

"Es un proyecto que lleva años en el Congreso. Nosotros ya lo despachamos como Cámara de Diputados (voté a favor) y debe estar en el Senado todavía. Hay mucho trámite que se hace ante notario y que perfectamente se podría hacer ante el Registro Civil. Incluso hay otros trámites que podrían hacer otras personas que actúan como ministros de fe, y no amarrarse ante un sistema que es engorroso y en que hay una especie de monopolio. Me refiero a que en las designaciones de notarios, curiosamente, se nombra a personas que tienen ciertos contactos".

Cabe recordar que en noviembre de 2022, el parlamentario RN pidió mediante una carta a la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, renovar la urgencia a la iniciativa que se encuentra en el Senado, sin avances, y que fue ingresada al parlamento el 2018 vía mensaje presidencial.

En ese sentido, el legislador agregó que "la gente debe tener más opciones de poder tramitar o hacer trámites con más eficiencia, siempre y cuando sea con transparencia y aquel que certifica su firma sea absolutamente resguardado. Hoy lamentablemente, hay notarios que ni siquiera cumplen con los valores que les exige el reglamento, los precios varían de una notaria a otra, cuando debieran todos cobrar un solo valor".

Finalmente, el representante de la zona costera de la región de Valparaíso (Distrito 7), destacó que hay cerca de 160 comunas en el país donde no hay notarios. "Algunos han abusado de un sistema donde no hay modelo parejo. Hoy las notarías están más bien concentradas en comunas como Valparaíso o Santiago, pero hay comunas donde no existen notarias, y evidentemente esto debe modificarse. Por eso, urge que se apure la reforma al sistema de notarios y conservadores para modernizarlo a favor de las personas".

PURANOTICIA