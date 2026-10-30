Diputado Celis exige claridad sobre impacto de ajuste presupuestario en medicamentos para enfermedades poco frecuentes

En medio de la discusión del Presupuesto 2027, que contempla un aumento de 4,7% en los recursos destinados a Salud, el diputado Andrés Celis ofició al Ministerio de Salud (Minsal), la Subsecretaría de Redes Asistenciales y Fonasa, para conocer cómo se financiarán los medicamentos destinados a pacientes con enfermedades poco frecuentes o huérfanas y si los eventuales ajustes presupuestarios podrían afectar el acceso a sus tratamientos.

Si bien el Minsal ha descartado recortes en sus programas y ha asegurado la continuidad de los tratamientos actualmente cubiertos por la Ley Ricarte Soto, persisten interrogantes sobre los recursos destinados a estas patologías y las medidas previstas para ampliar el acceso a medicamentos de alto costo, especialmente para quienes todavía no cuentan con cobertura.

En su oficio, Celis solicitó detallar el presupuesto contemplado para 2027 destinado a la adquisición de medicamentos para enfermedades poco frecuentes, además de identificar los programas de salud que podrían verse afectados por eventuales ajustes y los criterios utilizados para definirlos.

“Valoramos que se haya anunciado un aumento en el presupuesto de Salud, pero ese esfuerzo también tiene que reflejarse en áreas que históricamente han quedado rezagadas. Sería un error conformarnos con una cifra global positiva sin revisar si estamos avanzando donde existen las mayores brechas. El verdadero desafío es que este incremento permita corregir desigualdades que el sistema viene arrastrando hace años y no simplemente mantenerlas”, señaló.

Entre los antecedentes que busca conocer se encuentra un catastro actualizado de las personas diagnosticadas con enfermedades poco frecuentes, cuántas reciben actualmente cobertura y qué medicamentos se les proporcionan.

Asimismo, consultó por las gestiones que desarrollan las instituciones de salud para adquirir nuevos tratamientos y ampliar el número de beneficiarios. La preocupación se enmarca en las dificultades que enfrentan pacientes cuyos medicamentos tienen costos elevados o deben adquirirse en el extranjero, situación que puede obligar a las familias a asumir gastos difíciles de sostener e incluso recurrir a procedimientos judiciales para acceder a la cobertura. A ello se suman las restricciones de financiamiento y la necesidad de actualizar las disposiciones que regulan el acceso a determinadas terapias.

“Chile arrastra desde hace años una deuda con las personas que padecen enfermedades poco frecuentes, y es momento de empezar a saldarla. No podemos seguir postergando soluciones ni permitir que este problema pase de un gobierno a otro sin avances concretos. Se necesita un compromiso real, porque es muy fácil hablar de derechos y protección en salud, pero esas palabras pierden todo sentido cuando los pacientes siguen enfrentando las mismas barreras de siempre”, sostuvo Celis.

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