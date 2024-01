Diputado Castro asegura que ley corta de isapres se despacha en enero

El, sostuvo que lasaldrá de la corporación en el mes de, pese a sus reparos al contenido del proyecto por lo que implica para los afiliados.

En entrevista con Tele13 Radio, Castro sostuvo que el proyecto "del Senado va a salir ahora este mes, va a estar dentro de nuestro periodo y la ley corta debiera estar terminada en abril, porque debiera pasar a la Cámara de Diputados de por medio".

"Me parece que en eso no va a haber riesgo, lo que sí veo yo el contenido, sí va a poder ayudar o no a resolver el problema. En ese sentido uno de los dilemas que vamos a tener que ir abordando, y partimos hoy, es hasta dónde le vamos a traspasar el peso del bolsillo a los afiliados la caída de los ingresos de las isapres, algo tan simple como eso, porque al final hasta ahora la ley corta si es que no hay mejoras más estructurales, que es lo que hemos planteado, esto todo se traslada a precio", agregó.