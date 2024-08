Diputado Brito acusa que parlamentarios UDI "han hecho de todo para poder dificultar el avance" de la nueva Ley de Pesca

Hace más de seis meses se inició la revisión del proyecto de ley que propone una nueva Ley General de Pesca, en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa, presentada por el Gobierno, tiene como objetivo sustituir la denominada "Ley Longueira" y establecer un marco jurídico para la actividad pesquera que sea sostenible, transparente y equitativo. Para ello, el proyecto incluye más de 300 artículos que abordan diversas áreas.

Sin embargo, su proceso de tramitación ha sido lento y no ha estado exento de controversias. De hecho, tras la sesión de la comisión de este martes, comenzó a circular en redes sociales un video en el que aparece el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, riéndose después de haber retrasado deliberadamente el debate sobre el proyecto de ley.

Y en conversación con la radio de la Universidad de Chile, el diputado Jorge Brito (FA) se refirió a la actitud del parlamentario gremialista.

“Porque si no es el diputado Bobadilla, pero es la UDI, es el diputado Labbe, entonces, siempre hay alguien ahí que está obstaculizando el avance de la nueva ley de pesca. Además, hay que recordar que los dos condenados por corrupción en la actual Ley de Pesca, conocida como la Ley Longueira, justamente son la diputada de la UDI, Marta Isasi, y el ex senador de la UDI, Jaime Orpis, que terminaron en la cárcel cuando ya se comprobó que recibieron pagos por favorecer a siete familias de la pesca industrial”.

“Es un tema que por lo general no se aborda con la profundidad que se requiere y las consecuencias es que el mar se le entregó a perpetuidad a siete familias en la actual Ley de Pesca y que nosotros esperamos reemplazar en forma total por una nueva ley”, indicó el diputado.

“Por ello hemos estado construyendo una colaboración con organizaciones, principalmente, de la pesca artesanal desde Arica a Magallanes y ahora justamente aumenta la impaciencia de la oposición ante el avance de la nueva ley, particularmente, de la UDI, quienes han hecho de todo para poder dificultar el avance de la nueva ley”, denunció.

“Nosotros teníamos presupuestado que se iba a votar cerca de mil votaciones, pero dado que la UDI ha hecho un mal uso del reglamento y ha pedido que se vote frase por frase, estamos calculando que vamos a pasar a alrededor de unas 5 mil, 5 mil 200 votaciones”, ironizó el parlamentario.

“Es por eso que he citado como presidente de la comisión los días lunes, martes, miércoles y jueves a sesionar porque por cansancio no nos van a ganar”, agregó.

“Uno puede estar a favor o en contra de quien tiene que tener más o menos cuota, que es una discusión que todavía no podemos llegar en la nueva ley de pesca, justamente por estos obstáculos que pone la UDI, pero lo que no podemos hacer es degradar las instituciones democráticas y en el Congreso vemos que la UDI está en eso, está intentando degradar al máximo el trabajo del Congreso y la Corporación”, reiteró Brito.

“Le están haciendo un daño a Chile, más aún cuando ellos son los responsables de la actual Ley de Pesca. Lo que necesitamos es enmendarla, sanear la corrupción que está presente y construir un horizonte de desarrollo justo para todos los actores de la pesca”, sostuvo el legislador.

“Nosotros en los artículos ya aprobamos acabar con los derechos a perpetuidad para siete familias de la pesca industrial y restablecer la soberanía del Estado de Chile en torno a los ecosistemas marinos”, complementó.

“Ese es un artículo que se perdió cuando se tramitó la actual ley de pesca corrupta, y que nosotros ya logramos aprobar y reestablecer, sin embargo, mientras la ley no se despache, esto no va a cambiar. Y es por eso que el intento de la UDI ha sido dilatar y por cansancio no nos van a ganar”, cerró el diputado del Frente Amplio.

