Diputado Boris Barrera aseguró que es momento de que el país “le devuelva la mano” a Cuba

El diputado comunista Boris Barrera destacó la apertura de La Moneda a enviar ayuda humanitaria a Cuba, tras las declaraciones de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien afirmó -ayer miércoles- que el envío de ayuda está en evaluación.

“Las declaraciones de la ministra a mí me parecen muy bien, la verdad es que las veo con buenas expectativas, tengo buenas expectativas al respecto. Chile, como lo había dicho la ministra, ha ido en ayuda, por ejemplo, de Gaza, de Ucrania, también con ayuda humanitaria anteriormente y creo que esta no puede ser la excepción”, dijo Barrera en entrevista con Radio Agricultura.

El parlamentario, siguiendo la línea del senador comunista Daniel Núñez, aseguró que es momento de que el país “le devuelva la mano” a Cuba, por los apoyos recibidos “en diferentes catástrofes desde el año 1960, para el terremoto en Valdivia, en el tiempo la Unidad Popular y para el terremoto del 2010.

Y agregó Barrera que “en el fondo yo creo que no tiene que ver solamente con la ayuda humanitaria, sino que también tiene que ver con manifestarse en términos políticos en las instancias que correspondan frente al bloqueo criminal e ilegal que lleva Estados Unidos desde hace más de 60 años, que ahora lo agudiza con la prohibición de que puedan comercializar petróleo con la isla”.

“El bloqueo que tiene Estados Unidos sobre ellos es total, o sea, no solamente es el petróleo ahora, sino que nadie puede comercializar con Cuba, nadie le puede vender medicamentos, nadie le puede vender alimentos, ellos no pueden comercializar para afuera tampoco nada, o sea, es una asfixia tremenda, y por lo tanto, creo que cualquier persona que se crea humanista o cristiano se podría negar a una ayuda como esta”, agregó el diputado.

Consultado respecto a los dichos desde la DC, que acusan que el gobierno se deja pautear por el PC, señaló: “Nosotros nos hemos manifestado sobre lo que creemos. Creemos que hay un pueblo que la está pasando mal por un bloqueo que impuesto unilateralmente al cual se ha opuesto todo el planeta, cada vez que en las Naciones Unidas se vota este tema del bloqueo que está llevando Estados Unidos contra Cuba, todo el mundo lo vota en contra, los únicos que lo votan a favor es Israel, Estados Unidos y Ucrania”.

“No es algo solamente nuestro, es algo que rechaza a todo el mundo, Chile siempre votaba en contra de ese bloqueo en las Naciones Unidas desde el retorno a la democracia, todos los gobiernos, incluso el gobierno de Sebastián Piñera votaba en contra, porque se entiende que es una vulneración a las normas internacionales este bloqueo y que a nadie le gustaría que le suceda”, finalizó.

PURANOTICIA