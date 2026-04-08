Diputado Benjamín Moreno por plan de Reconstrucción Nacional afirma que "quizas debemos comunicarlo mejor"

Frente a los cuestionamientos que ha generado el proyecto misceláneo correspondiente al plan de Reconstrucción Nacional, el diputado y jefe de la bancada de Republicanos, Benjamín Moreno, admitió que “quizás debemos comunicarlo mejor”.

Durante una conversación con La Tercera, el parlamentario inició su análisis alertando sobre la postura de ciertos sectores políticos. “Hay que distinguir en esa oposición que lo que quiere es tratar de hacer zancadillas y hacer que el gobierno y por consecuencia el país fracase, que es la oposición donde está yo diría la mitad del Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista, que no sorprende”, precisó.

En esa misma línea, el legislador hizo una diferenciación respecto a otras fuerzas políticas, indicando que “desde el otro lado” de la vereda opositora “yo creo que genuinamente ya están planteando algunos reparos, pero más de forma que de fondo, por lo tanto, este proyecto nosotros quizás debemos comunicarlo mejor o hay que tender más puentes para poder explicar por qué va en un solo proyecto, porque va alineado detrás de un objetivo, de una idea matriz”.

Aprobar la reforma clave impulsada por el Presidente José Antonio Kast representa una tarea compleja, un hecho que el propio Moreno asume, especialmente al tomar en cuenta que las fuerzas oficialistas carecen de mayoría al interior de la Cámara de Diputados.

Sobre este punto, el representante republicano enfatizó: “Es un desafío, eso no lo hemos dejado de reconocer, pero nosotros creemos que cuando las medidas se vayan conociendo, se van socializando y tengamos el espacio para poder conversar con medida en mano ya, porque aquí se está conversando sobre especulaciones de lo que se ha dicho, creo que vamos a poder tener hartos espacios de conversación para poder acercarnos a nuestros pares de distintos sectores políticos”.

A lo anterior, sumó la necesidad de dialogar para viabilizar la iniciativa, manifestando que “en esto naturalmente hay algunos le van a gustar a otros no, pero creo que ahí tenemos que ir haciendo un trabajo también para recoger las opiniones de otros sectores políticos y también entender las sensibilidades que puedan plantear ellos frente a esta gran reforma”.

Por otra parte, el líder de la bancada oficialista le restó gravedad a las dificultades iniciales que ha enfrentado la actual administración. “Nadie puede esperar que un gobierno que lleva un mes tenga el rodaje y esté tan aceitado como un gobierno que lleva dos años y medio, por ejemplo”, argumentó.

Asimismo, el diputado denunció una intención deliberada por parte de la oposición para perjudicar al Ejecutivo. Según su visión, este ataque se ha concentrado particularmente en la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, luego de que desde las redes sociales de su ministerio se emitiera una publicación asegurando que el Estado se encuentra en quiebra.

Para concluir su intervención, Moreno sentenció: “El problema es que tenemos una oposición que te está pidiendo renuncias de ministros a los 15 días de que asumen y ponen como un objetivo político a la vocera del gobierno, porque se pusieron de acuerdo para eso, no por algún error ni mucho menos, o sea el tema del Estado en quiebra yo creo que fue un tema que aprovechó la oposición para tratar de fijar un objetivo político común, que es la vocera del gobierno, para tratar de generar un daño o algún grado de atrofiamiento al gobierno”.

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