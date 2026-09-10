Diputado Bassaletti defiende indultos a exuniformados y afirma que "a veces se equivoca también la justicia"

El diputado independiente cercano al Partido Republicano, Enrique Bassaletti, reiteró la solicitud para que el Presidente José Antonio Kast otorgue indultos a carabineros condenados durante el estallido social.

“Creo que se ha cometido una tremenda injusticia respecto a casos fundamentalmente en el último tiempo donde yo estuve en ejercicio”, aseguró el exgeneral de Carabineros en entrevista con radio Duna.

También aseguró ver “una asimetría enorme de conflictos muy grandes en la historia de Chile, que al final del día, cometiéndose delitos, excesos por parte de unos y de otros, al final son siempre los que terminan condenados, y los otros terminan fuera, sin ninguna responsabilidad, y algunos casos, como en el reciente, el de octubre del año 2019, con pagos permanentes hasta que se mueran por haber sido víctima”.

“Ya nos ha quedado bastante claro que a veces se equivoca también la justicia, no de mala fe, seguramente”, comentó.

Añadió que “yo creo que el Presidente llegado al momento va a tomar esa decisión. Los momentos tienen que estar, digamos, alineados con los pulsos políticos, también tienen que estar alineados con el momento que se vive”.

REFORMA DE SEGURIDAD

En relación a la reforma constitucional de Seguridad, el parlamentario comentó que “al final poco importa el instrumento si acaso se logra el objetivo”.

“Y el objetivo es tener una herramienta para cuando se generen estas circunstancias en lugares conocidos muy acotados, donde haya un un brote de violencia muy duro, y pueda generarse ahí condiciones especiales para poder hacerse cargo”, comentó.

Finalmente, expresó “que se pueden utilizar los estados de excepción ya existentes, a la vez que se pueden revisar las restricciones de ciertos derechos. Yo lo que quiero es que tengamos las herramientas”.

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