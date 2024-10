Diputado Araya arremete contra ministra Orellana tras vocería por denuncia contra Monsalve: "Estoy profundamente decepcionado"

El diputado oficialista Jaime Araya (Ind.- PPD) afirmó que le “sorprendió negativamente” la respuesta de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ante la denuncia contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por abuso sexual y violación.

En conversación con EmolTV, el legislador dijo que le “causa extrañeza el tratamiento que ha tenido esto, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un delito de violación”.

“Creo que uno podría entender la consideración de que él pudiese poner en conocimiento a su familia de lo que ocurrió, creo que eso uno lo puede comprender, pero a renglón seguido era, evidentemente, tomar una decisión inmediata”, añadió.

El parlamentario aseguró que “queda flotando en el aire la posibilidad de que el Gobierno tomó esta medida porque la prensa se enteró y creo que ese espacio de opacidad no se ha reaccionado. Yo tengo un juicio muy crítico”.

Asimismo, manifestó que sintió “una cierta tibieza o demasiada corrección y cuidado en poner foco en protocolos, en anuncios, en agendas, y no decir ninguna palabra de lo que uno esperaría de este Gobierno”.

En cuanto a la postura de la ministra Orellana, el diputado señaló que "me sorprendió negativamente, me quedé muy, muy decepcionado de su vocería el día de ayer. Sinceramente, no lo podía creer lo que estaba viendo".

“Yo no voy a estar diciendo qué cosas tiene que hacer o no, pero sí tengo la posibilidad de decir que tengo un juicio muy crítico de cómo se actuó en un caso que podría haber sido emblemático para explicar”, recalcó.

Araya sostuvo que “esperaba y tenía una expectativa de que aquí iba a ser distinto, pero la verdad de las cosas es que se optó por la prudencia y, bueno, yo no tengo un juicio que hacer, es la decisión que ella tiene, pero yo sí puedo decir que estoy profundamente decepcionado, yo no era lo que esperaba”.

PURANOTICIA