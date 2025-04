Diputado Andrés Celis buscará en la Comisión de Deportes hacer sesión especial tras muerte de hinchas en el Monumental

El diputado y presidente de la Comisión de Deportes, Andrés Celis, anunció que oficiará a autoridades y actores clave del partido entre Colo Colo y Fortaleza, donde fallecieron dos hinchas antes del inicio del encuentro en el Estadio Monumental.

“Lamento profundamente el fallecimiento de los dos hinchas de Colo Colo antes del partido frente a Fortaleza. Condeno categóricamente estos hechos y resulta gravísimo que, existiendo antecedentes de riesgo, las autoridades no hayan reaccionado con la celeridad necesaria”, manifestó.

El parlamentario dijo que “como presidente de la Comisión de Deportes evaluaré citar a sesión especial para buscar eventuales responsabilidades administrativas y/o políticas. Esto incluye a Blanco y Negro, Delegación Presidencial, Carabineros, ANFP, Estadio Seguro y el Ministerio del Interior”.

Junto con ello, Celis confirmó que oficiará al Ministerio del Interior y Estadio Seguro para solicitar antecedentes de coordinación previa del evento, medidas de seguridad planificadas y ejecución del plan de contingencia.

Asimismo, el diputado afirmó que no es la primera vez que se permite un partido de alto riesgo en un contexto inapropiado. “El Estadio Monumental no reúne las condiciones mínimas de seguridad y el historial así lo demuestra. Aquí no solo fallaron los protocolos, sino que no hubo prevención. ¿Cuántas tragedias más deben ocurrir para que las decisiones se tomen con responsabilidad?”, cuestionó.

Celis recalcó que “no podemos seguir permitiendo que el deporte siga siendo capturado por delincuentes y organizaciones criminales que operan con total impunidad”.

Y expresó que “si no se asume con seriedad la gestión del fútbol profesional, no solo estamos permitiendo que las barras bravas actúen con impunidad, también estamos exponiendo la vida de miles de personas. Y eso es intolerable”.

