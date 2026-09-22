Diputada Parisi valora diálogo por Sala Cuna Universal y plantea propuestas de financiamiento al Gobierno

La diputada Zandra Parisi (PDG) valoró la reunión sostenida entre parlamentarios del Partido de la Gente y el ministro del Trabajo, Tomás Rau, en el marco de la discusión del proyecto de Sala Cuna Universal.

La parlamentaria reveló que la bancada presentó propuestas de financiamiento al Ejecutivo y enfatizó la necesidad de reducir las brechas existentes en la educación preescolar.

Tras el encuentro, Parisi destacó la disposición al diálogo por parte del Gobierno y manifestó su interés en que otras carteras se sumen a la discusión.

“Lo importante de esta reunión es estar abierto al diálogo. Eso es lo que tiene que hacer este Gobierno. Me hubiese gustado que nos hubiese acompañado también el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social en esta conversación. Hay mucho por mejorar. Vemos que el Gobierno está dispuesto a trabajar en conjunto. Eso se agradece”.

La diputada sostuvo que el debate no debe centrarse exclusivamente en el financiamiento del beneficio, sino que también debe abordar las desigualdades en el acceso a la educación durante los primeros años de vida.

“Lo que buscamos es que no existan chilenos de primera, segunda o tercera categoría en lo que es la educación preescolar. Acá todos deben tener oportunidades, pensando que la educación preescolar es la base para el desarrollo futuro de nuestros niños”, afirmó.

En esa línea, recalcó la importancia de la educación inicial y la responsabilidad del Ejecutivo en la disminución de las brechas educativas.

“Los primeros años de educación son fundamentales, y de eso el Gobierno tiene que estar consciente, de una vez por todas, que una de las tareas que se tiene es disminuir la brecha educativa”.

FÓRMULA DE FINANCIAMIENTO

Consultada por la fórmula de financiamiento de Sala Cuna Universal y la propuesta del 0,35% con cargo al seguro de cesantía, impulsada por el Ejecutivo, Parisi evitó adelantar una definición y confirmó que el PDG entregó alternativas al ministro para su análisis.

“Queremos ser muy respetuosos. Le hemos planteado propuestas al ministro con toda responsabilidad. Queremos que ellos las lean y nos digan si es viable o no, si están de acuerdo y si seguimos trabajando adelante”, señaló.

Asimismo, valoró la apertura de un espacio de conversación con el Gobierno y manifestó su intención de mantener el diálogo con las distintas carteras.

“Hoy en día se abrió una puerta al diálogo, le agradecemos y queremos mantener ese diálogo ojalá con todos los ministerios y, por supuesto, con el Gobierno, esperando un Chile mejor para cada chileno”.

RECONSTRUCCIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO

Durante la instancia, la diputada también abordó las propuestas para enfrentar el desempleo y planteó que todas las medidas orientadas a generar nuevos puestos de trabajo deben ser consideradas, especialmente ante el complejo escenario económico que describió.

“Cualquier camino que sea para superar el desempleo, bienvenido sea, pero hemos escuchado desde hace seis meses que estamos en una crisis país donde los recursos son cada día menores”, afirmó.

En ese contexto, Parisi propuso acelerar los procesos de reconstrucción en distintas regiones como una alternativa para dinamizar la actividad económica y fomentar la generación de empleo local.

“Ahí se puede abrir una gran plaza de trabajo, pero no sigamos esperando para que la reconstrucción sea un sueño. Las regiones han sido terriblemente afectadas”.

La parlamentaria también se refirió a las dificultades que enfrentan distintas zonas del país, haciendo hincapié en la situación laboral y los problemas de conectividad en algunas regiones.

“En la Cuarta Región la situación es crítica. Encima, sin conectividad. En Antofagasta, una de las regiones que más produce en nuestro país, que tenga problemas de empleo es ilógico. ¿Qué pasa en el Biobío? ¿Hasta cuándo vamos a seguir lamentando todos los desastres y todos los problemas que ha tenido?”, cuestionó.

Finalmente, llamó a acelerar la reconstrucción y priorizar las necesidades de las personas, con especial atención en las regiones afectadas.

“Pongámonos la mano en el corazón, pongamos a los chilenos por delante y empecemos ahora ya con la reconstrucción de nuestro país”.

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