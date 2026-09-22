SEC formula cargos contra certificadoras por revisión de medidores instalados por Enel Distribución en más de 56 mil hogares

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra las empresas de certificación Certpro y Underfire, por eventuales incumplimientos en los procesos de verificación de medidores de energía marca Nansen, modelo N12U01, instalados por Enel Distribución en más de 56 mil puntos de suministro.

Según informó la SEC, la medida constituye una nueva etapa de la investigación iniciada a partir de denuncias por cobros excesivos presentadas por familias de viviendas sociales de la comuna de Pudahuel.

Estas denuncias derivaron en una serie de inspecciones en terreno, por parte de profesionales de la SEC que comprobaron que determinados medidores continuaban registrando energía aun cuando el interruptor general de los departamentos se encontraba desconectado y no existían artefactos eléctricos enchufados o funcionando en las viviendas.

La fiscalización también constató que, después de conocerse la anomalía, brigadas de Enel habían efectuado un nuevo conexionado del conductor neutro de algunos medidores, distinto al especificado técnicamente por el fabricante en su manual, pese a que la SEC había instruido a la empresa presentar y ejecutar un plan de reemplazo de dichos equipos.

Por estos hallazgos, la SEC formuló cargos a Enel por eventuales incumplimientos relacionados con su obligación de asegurar que los consumos fueran correctamente medidos y facturados, y le instruyó suspender la facturación asociada a los medidores con anomalías, abstenerse de efectuar cortes de suministro por eventuales deudas y reemplazar dichos equipos.

REVISIÓN A PROCESOS

Como parte de la misma investigación, la SEC requirió a los organismos que participaron en la certificación de estos medidores todos los antecedentes técnicos, certificados de aprobación, informes y registros de ensayo y demás documentación necesaria para revisar la trazabilidad completa de dichos procesos.

El análisis de la información permitió advertir que el medidor Nansen N12U01 posee capacidad para medir energía mediante un circuito ubicado en la fase y otro asociado al conductor neutro.

Sin embargo, según los antecedentes revisados por la SEC, los organismos Certpro y Underfire no habrían identificado ni registrado adecuadamente esta característica y habrían aplicado el protocolo de ensayos solamente al circuito de intensidad de la fase.

Con estos antecedentes, la SEC formuló cargos por separado a Certpro y Underfire por haber otorgado certificados de aprobación utilizando una verificación incompleta del procedimiento establecido en el protocolo de ensayos referido a medidores de energía eléctrica.

Certpro y Underfire disponen de 15 días hábiles, contados desde sus respectivas notificaciones, para presentar sus descargos. Una vez analizados esos antecedentes, la SEC determinará las responsabilidades y eventuales sanciones que correspondan.

PURANOTICIA