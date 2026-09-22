Condenan a 13 años de cárcel a sujeto que lanzó un ladrillo a carabinero y le provocó lesiones de riesgo vital en Las Condes

El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Lucas Alberto Poblete Viera a la pena de 13 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito frustrado de homicidio de carabineros en el ejercicio de sus funciones.

Se trata del caso que el 18 de septiembre de 2025 afectó al sargento segundo Gabriel Hernández Jarpa, quien recibió un ladrillazo en la cabeza en la comuna de Las Condes, en un procedimiento por sujetos que consumían alcohol en la vía pública.

En fallo unánime el tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el 18 de septiembre 2025, aproximadamente a las 17:10 horas, funcionarios de Carabineros efectuaban controles de identidad aleatorios en la intersección de pasaje Sierra Nevada con pasaje León Negro, en la comuna de Las Condes.

En esas circunstancias, el sargento Hernández solicitó al acusado Lucas Alberto Poblete Viera, quien bebía en la vía pública y se encontraba a torso descubierto, que se identificara, lo cual generó un altercado con un grupo de individuos.

Los sujetos intentaron agredir al funcionario policial, incluso con objetos contundentes y armas blancas, ante lo cual los efectivos policiales que acompañaban al sargento lanzaron una bomba lacrimógena al suelo para dispersar al grupo.

En ese momento, el acusado lanzó un ladrillo o pedazo de cemento con forma de ladrillo al sargento Hernández, "golpeándolo en su cabeza, con ánimo de matarlo, lo que provocó que cayera al suelo, con pérdida de conciencia y abundante sangrado, siendo trasladado de inmediato a un centro asistencial de urgencia".

Como consecuencia de la agresión, la víctima resultó con lesiones de riesgo vital que requirieron cirugía y que de no haber sido atendido de urgencia le hubieran causado la muerte.

Otro de los carabineros de la patrulla, actuando en legítima defensa, utilizó su armamento de servicio y efectuó un disparo en dirección a las piernas del acusado, logrando reducirlo para luego detenerlo.

PURANOTICIA