Diputada Parisi pide "empatía" ante proyecto que busca obligar a escuchar latidos fetales en casos de aborto

La diputada Zandra Parisi (PDG), integrante de la Comisión de Salud, llamó a abordar con "responsabilidad y empatía" el debate generado por el proyecto que busca que las mujeres que soliciten una interrupción del embarazo escuchen los latidos del feto antes del procedimiento.

La parlamentaria sostuvo que se trata de una discusión especialmente sensible y advirtió que cualquier análisis legislativo debe considerar la legislación vigente, el contexto médico de cada caso y la situación emocional que enfrentan las mujeres y sus familias.

“Como integrante de la Comisión de Salud, creo que este debate debe darse sobre todo con muchísima responsabilidad y empatía”, afirmó la diputada Parisi.

En esa línea, recordó que en Chile la interrupción del embarazo solo está permitida en tres causales: riesgo vital de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de una violación. Asimismo, señaló que “una parte importante de los casos corresponde a embarazos con inviabilidad fetal de carácter letal”.

La legisladora del Partido de la Gente enfatizó que, en estas situaciones, “muchas familias ya están enfrentando un diagnóstico profundamente doloroso”, por lo que, a su juicio, el foco del Estado debe estar puesto en entregar información, contención y acompañamiento integral.

En ese contexto, Parisi planteó que el debate no debe centrarse en imponer nuevas exigencias, sino en garantizar una atención adecuada para las pacientes.

“Más que imponer nuevas exigencias, debemos garantizar que las mujeres y sus familias reciban información completa, un acompañamiento médico, psicológico y social de calidad, respetando la legislación vigente y la realidad de cada caso”, sostuvo.

Finalmente, la diputada hizo un llamado a que la discusión parlamentaria se desarrolle con altura de miras, remarcando que “en temas tan sensibles, la humanidad y el respeto debe estar siempre por sobre las diferencias políticas”.

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