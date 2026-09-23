Diputada Parisi exige al Gobierno "transparentar" adhesión de Chile al «Escudo de las Américas»

La diputada Zandra Parisi (Partido de la Gente) cuestionó la forma en que el Gobierno comunicó la adhesión de Chile al «Escudo de las Américas» y pidió transparentar los alcances que tendrá la participación del país en la iniciativa de cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Tras el anuncio, la parlamentaria comentó que “seguimos con los problemas de transparencia y de comunicación. Chile y los chilenos necesitan y merecen ser informados”.

La integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara sostuvo que Chile debe participar en instancias internacionales destinadas a enfrentar amenazas transnacionales, pero advirtió que el Ejecutivo debe explicar con claridad qué compromisos implica la incorporación.

“Esto de estar trabajando junto a otros países contra el narcotráfico, contra tantas inseguridades que tenemos en este mundo, Chile se tiene que adherir, por supuesto, pero con las cosas claras”, señaló.

En esa línea, la diputada planteó una serie de interrogantes respecto de los efectos concretos del acuerdo. “¿Qué significa esto? ¿Significa que vamos a prestar tropas? ¿Que vamos a apoyar a otros países de alguna manera, con alguna identidad en particular? ¿Significa que Chile va a dejar de estar viendo la seguridad de Chile? ¿Qué cargo monetario significa esto?”, cuestionó.

La parlamentaria llamó al Ejecutivo a entregar esos antecedentes de manera preventiva y no una vez que surjan dudas o cuestionamientos públicos.

“Al Gobierno le deseo lo mejor, quiero que le vaya muy bien, pero de una vez por todas actuemos con transparencia, informando a los chilenos y no que tengan que venir después de manera reactiva a dar explicaciones”, sostuvo.

Consultada sobre si una decisión de esta naturaleza debió considerar previamente al Congreso y la opinión de expertos, Parisi dijo que le "gustaría siempre que el Gobierno actuara de una manera mucho más dialogante. Eso es lo que esperamos todos los chilenos".

"Sentir que hacen las cosas por detrás, que no se considera la mirada de los expertos, no es bueno para el Gobierno. Por eso le digo al Gobierno: quiéranse un poquito más, consideren a los expertos, a los ministros, a la ciudadanía y, por supuesto, a este Congreso”, afirmó.

La diputada sostuvo que “este Congreso es tan grande y hay tanta gente que perfectamente podría aportar a que al Gobierno le vaya un poco mejor”.

Finalmente, sobre las señales entregadas desde el Ejecutivo durante la jornada y una eventual falta de coordinación interna, Parisi respondió: “¿Dónde está el ministro vocero de Gobierno? Ahí la dejo”.

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