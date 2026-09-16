Diputada Parisi busca sumar a los padres al financiamiento de la Sala Cuna Universal para no perjudicar el empleo femenino

La diputada Zandra Parisi (Partido de la Gente) adelantó que, durante la discusión del proyecto de Sala Cuna Universal en la Cámara de Diputados, planteará incorporar al padre y a su empleador al esquema de financiamiento, con el objetivo de avanzar hacia una mayor corresponsabilidad.

La parlamentaria sostuvo que participará activamente en el debate debido al impacto que la iniciativa puede tener tanto en las familias como en la incorporación de las mujeres al mercado laboral.

“Me voy a involucrar en el debate porque creo que Chile necesita una Sala Cuna Universal de verdad y porque esta discusión tiene un impacto directo en el empleo de las mujeres”.

Uno de los principales cuestionamientos de Parisi se relaciona con la posibilidad de que el nuevo beneficio sea financiado con recursos destinados a otras prestaciones, entre ellas el seguro de cesantía.

“No estoy de acuerdo con financiar este nuevo derecho debilitando el seguro de cesantía. No podemos crear un beneficio social quitándole recursos a otros”, sostuvo Parisi.

En paralelo, la diputada planteó que el costo de la sala cuna no debería continuar recayendo principalmente sobre las mujeres, debido a las consecuencias que esto puede generar en sus oportunidades laborales.

“Tenemos que incorporar al padre y discutir también que participe el empleador del padre en su financiamiento. Mientras la maternidad implique un costo laboral distinto, seguiremos poniendo a las mujeres en desventaja al momento de ser contratadas”, señaló.

Parisi también cuestionó la posibilidad de que las familias deban asumir eventuales diferencias de financiamiento si los recursos disponibles en el fondo resultan insuficientes.

“Si decimos que es universal, tiene que ser realmente así y no depender del bolsillo de los padres”.

Junto con ello, la parlamentaria llamó a garantizar que la eventual implementación del beneficio cuente con cobertura efectiva y una oferta suficiente de establecimientos para responder a la demanda.

“No sirve aprobar una ley si después las familias tienen el derecho en el papel, pero no encuentran una sala cuna donde dejar a sus hijos”.

Finalmente, Parisi manifestó su disposición a buscar acuerdos con el Gobierno y los distintos sectores políticos durante la tramitación del proyecto, con el objetivo de avanzar en la aprobación de la iniciativa.

“Estoy completamente disponible para conversar con el Gobierno y con todos los sectores. Quiero que saquemos adelante la Sala Cuna Universal, pero hagámoslo bien, pensando en los niños, en las familias y también en cómo logramos que ser mujer y madre nunca más sea una desventaja para encontrar trabajo”, concluyó.

PURANOTICIA