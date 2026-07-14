Diputada Parisi advierte que votos del PDG para la megarreforma no están definidos y espera que el Gobierno cumpla acuerdo

Ad portas de la votación de la megarreforma en el Senado, la diputada Zandra Parisi (PDG) advirtió que los votos del Partido de la Gente no están definidos y dijo que esperan que el Gobierno cumpla el acuerdo de avanzar en paralelo con un proyecto para la devolución del IVA en pañales y medicamentos.

La parlamentaria sostuvo que en el PDG “somos un partido responsable”, aunque remarcó que “estamos esperando lo que venga del Senado. Si algo tengo claro es que en política, en Chile, los papeles tienen que estar en la mano”.

En esa línea, Parisi descartó dar por asegurado su voto o el de la bancada mientras no exista claridad sobre el contenido final de la iniciativa. “Si no tengo los papeles, el cómo quedó al final, yo ya no estoy creyendo nada. Para que cuenten con nuestros votos, con mi voto en particular, tengo que saber de qué estamos hablando y no creer tan solo rumores, ni mucho menos que me estén comprando diciendo que estoy aquí o allá. Yo estoy en el Congreso esperando que llegue la propuesta y se acabó”, subrayó.

La diputada también recordó que, en el marco de la discusión de la megarreforma, el Gobierno comprometió avanzar en paralelo en una propuesta para la devolución del IVA en medicamentos y pañales, medida impulsada por el PDG para aliviar directamente el bolsillo de las familias.

“Nosotros seguimos trabajando con total responsabilidad, como lo venimos haciendo desde el primer día que ingresamos al Congreso. Es un proyecto que tiene que llegar directamente al bolsillo de los chilenos, que el Gobierno se comprometió a que iba a ir en paralelo con la megarreforma”, señaló.

Parisi manifestó que “seguimos confiando y esperando que el Gobierno va a cumplir su promesa y va a hacer las cosas como se escuchó directamente de parte de los ministros que formaron parte de esta negociación”.

Consultada por el avance de la iniciativa comprometida, la legisladora insistió en que el objetivo del PDG “es que la propuesta de devolución de IVA en los medicamentos y de los pañales sí llegue a la gente. Es nuestro principal interés”.

Respecto a una eventual postura común de la bancada, Parisi explicó que aún se está evaluando, y recordó que existe la posibilidad de aplicar la denominada “green card” para quienes no compartan la decisión mayoritaria.

“Vamos a ver si este es un momento adecuado para utilizarla para aquellos que no estén de acuerdo con la mayoría. Pero antes que nada, tenemos que leer cómo quedó al final esta miscelánea o megarreforma”, expresó.

Finalmente, la diputada dijo que "confiamos que el Gobierno sí va a cumplir su palabra. Esta propuesta de los pañales y de los medicamentos tenía que ir en paralelo con la megarreforma. Esperamos que así sea. El Gobierno debe ser de palabra. Se ha criticado a todos los gobiernos, pero espero que este no sea criticado por su falta de palabra”.

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