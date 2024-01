Diputada Hertz dice que joya regalada por Cathy Barriga fue registrada en plataforma del Lobby y que la devolvió

La diputada Carmen Hertz (PC) comentó que sucedió con el collar que le regaló la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, el cual fue adquirido con dinero municipal.

Durante el segundo día de la audiencia de formalización contra la exjefa comunal, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, mencionó que Barriga compró mil collares de la marca Swarovski para enviarlos a quien estimara correspondiente.

“Le llegaron a diputados y ministros de Estado, muchos de los cuales consideraron indebida esta situación y los enviaron de vuelta. Entre ellos se encuentra la diputada Carmen Hertz, por ejemplo, quien dice que por su cumpleaños recibió de regalo este collar”, detalló la persecutora.

A través de sus redes sociales, Hertz aclaró que “la cadena, no collar, terminado en una estrella con puntas (al parecer marca Swarovski) que me fue enviada vía correo por la alcaldesa de Maipú el día 20 de junio de 2018 fue registrado en la plataforma del lobby, a pesar de no ser obligatorio porque el monto era muy inferior a lo que obliga el reglamento”.

Asimismo, la parlamentaria recalcó que el regalo enviado por Barriga “fue devuelto en la oficina de partes de dicha municipalidad”.

