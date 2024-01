Diputada Flores solicitó la renuncia de los ministros que participaron en reuniones con Pablo Zalaquett sin registrarlas

La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, solicitó la renuncia de los ministros de Gobierno que participaron en reuniones con Pablo Zalaquett, sin registrarlas de acuerdo con la Ley del Lobby.

Sus declaraciones se producen después de que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, reconociera un tercer encuentro con el lobbista, siendo que en primera instancia dijo que “no tenía claro” el papel del exalcalde en dichos encuentros.

Hasta ahora se sabe que en estas reuniones participaron varios empresarios y los ministros de Economía, Nicolás Grau; Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara; Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; Medio Ambiente, Maisa Rojas; y Agricultura, Esteban Valenzuela.

Frente a estos hechos, la parlamentaria señaló que “es sumamente grave que los ministros de Estado se estén saltando la ley, reuniéndose con empresarios que tienen intereses creados en determinadas políticas públicas, particularmente acá, en la región de Valparaíso”.

“Honestamente, me impacta y me sorprende, sobre todo que el Presidente de la República haya tenido que hacerle un llamado de atención a estas personas para que registren sus reuniones por Ley del Lobby, es decir, que cumplan con algo básico, que cualquier ciudadano, cualquier chileno tiene claro”, acotó.

La legisladora insistió en que “nadie puede desconocer la ley, es conocida por todos y ellos, estas autoridades, debieron haber registrado estas reuniones por Ley del Lobby”, por lo mismo planteó que los ministros deben dejar sus cargos.

“Creo que no tienen la estatura ética ni moral, ni mucho menos el cumplimiento con la probidad para que ellos sigan en su cargo. Ellos tienen que renunciar. El Presidente de la República los tiene que sacar. Porque con esto, en definitiva, termina por caerse esa estatura moral que ellos decían tener. Y aquellos que criticaron por tantos años determinadas acciones, las terminaron haciendo incluso peor aún, porque lo hacen a escondidas de la ciudadanía”, enfatizó la congresista.

“Como es de costumbre, tenemos que pillar a autoridades de Gobierno mintiendo. En la misma prensa hubo otras autoridades que fueron sorprendidas en sus mentiras y tuvieron que salir a reconocerlo”, comentó.

Finalmente, insistió que “es muy grave que esta ministra, la ministra Tohá y otras más, se mantengan en sus cargos, que no existan consecuencias. Siempre pasa lo mismo con este Gobierno, pasan cosas graves y no sucede nada más allá de una reprimenda de parte del Presidente de la República, pero todo sigue igual, no hay responsabilidades políticas”.

