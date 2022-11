Diputada Flores actualiza su estado de salud y destaca "importante mejoría": "Siento que estoy despertando de una horrible pesadilla"

La diputada Camila Flores (RN) reapareció este martes luego de encontrarse grave en la Unidad de Cuidados Intermedios en un recinto hospitalario de Viña del Mar.

La parlamentaria agradeció las muestras de afecto, manifestando que "han sido muy difíciles para mí y mi familia, con sentimientos encontrados disímiles y como no, luego de haber cumplido el sueño más importante de nuestras vidas, nuestra hija a quien le dedicaremos nuestra vidas y luego pasar a que quizás ya no tendría vida para poder dedicársela".

Flores presentó complicaciones de salud tras dar a luz hace dos semanas. Cabe recordar que la Clínica Ciudad del Mar de Viña del Mar informó que la legisladora "fue sometida a una cesárea no programada en la madrugada del día 3 de noviembre, presentando posteriormente una complicación intestinal".

A raíz de esta situación, "hoy siento que estoy despertando de una horrible pesadilla, una que amenazó mi vida y me separó de mi pequeña hijita", expresó Flores.

"Les cuento que he sentido una importante mejoría en mi salud que me ha permitido el regreso con ella y mi marido. Por esto ante todo agradecer, agradecer primero a Dios que me dio la fortaleza junto a mi marido para hacerle frente a este momento tan adverso y angustiante y, con mucha humildad y con todo mi corazón, agradecer a todos ustedes", agregó.

"Siento que es una invitación a tener más confianza en el futuro y demostrar que somos capaces de recuperar el respeto y la humanidad cada vez más ausente, sobre todo en la actividad política. Siempre les estaré eternamente agradecida de acompañarme", dijo por último.

