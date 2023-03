Diputada Cordero descarta ofrecer disculpas a senadora Campillai e insiste en sus polémicos dichos

María Luisa Cordero, diputada independiente miembro de la bancada de Renovación Nacional (RN), se negó a ofrecer disculpas tras la agresión verbal que profirió contra la senadora Fabiola Campillai.

Cabe recodar que la parlamentaria aseguró que Campillai estaría mintiendo sobre su ceguera, la cual fue causada por el disparo de una lacrimógena hacia su rostro por parte del excarabinero Patricio Maturana, condenado a 12 años y 182 días de presidio por el delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

De hecho, tras las intervenciones médicas la senadora no solo perdió la visión, sino que también el olfato y el gusto, como consecuencia del ataque que la afectó mientras esperaba locomoción para ir a trabajar el 26 de noviembre de 2019, cuando paralelamente se producía una protesta en San Bernardo, en el marco del estallido social.

"Ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega", señaló Cordero en el programa Sentido Común de Radio El Conquistador, agregando que "tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total".

Este viernes, en entrevista con el matinal de CHV Contigo en la mañana, afirmó que sus palabras fueron en un contexto "médico", considerando que su profesión es médico psiquiatra. "¿Cómo voy a ofrecer disculpas de un diagnóstico?", Los médicos no podemos pedir disculpas por un diagnóstico. Yo dije ‘ella no es ciega, tiene un ojo que mantiene la visión’. En vez de estarme agrediendo, si fuéramos sinceramente solidarios y no una manga de cobardes acomodaticios como lo son, dirían ‘oye qué bueno que mantiene la visión en un ojo’”, expresó.

“Es mi forma de ser, genio y figura hasta la sepultura (…) que me vienen a pedir a mí estándares de comportamiento en la cámara si es un horror”, dijo.

“No puedo hablar como chilena hipócrita, tengo genoma español, de un campesino del norte de España que tienen el máximo desparpajo. Eso es genético”, añadió.

Asimismo, indicó que sus dichos se enmarcan en un "conocimiento e interés por los demás" y que buscaba darle a Campillai "la alegría de que ella tiene esperanza de poder recuperar su ojo".

"Y darle vitamina, porque ustedes saben que visión se puede mejorar tomando vitamina", le dijo Cordero a los conductores del programa, con quienes se enfrascó en una discusión que culminó con ella cortando el teléfono.

