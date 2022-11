Diputada Cariola acusó "cobardía" de Jiles tras retirarse de la sala en tensa discusión por sexto retiro

Momentos de tensión se vivieron en la Comisión de Constitución de la Cámara, a partir de un nuevo cruce protagonizado por las diputadas Karol Cariola y Pamela Jiles, a propósito del sexto retiro.

Un intenso debate sobre si corresponde tramitar un nuevo proyecto de retiro de fondos desde los ahorros previsionales. Con los antecedentes previos, la presidenta de la comisión, Karol Cariola, hizo el punto sobre el informe de la Secretaría de la Corporación que es bastante claro al respecto.

En ese documento se indicó que el 18 de abril fue rechazada la idea de legislar un nuevo retiro, por lo que recién a partir del próximo 18 de abril del 2023 podrá volver a presentarse un nuevo proyecto.

En esta línea, el diputado René Alinco indicó que esa era una iniciativa refundida de cinco o seis tipos de retiro distintos que estaban ingresados en el Congreso, pero había un proyecto distinto que no había sido incorporado en la glosa.

De acuerdo al argumento del parlamentario por Aysén, la iniciativa ya estaba presentada y, por lo tanto, podía tener un curso legal.

Ante esto, el secretario de la Comisión de Constitución advirtió que esta inhabilidad de tramitar proyectos de retiro tiene que ver con la idea matriz, es decir, que las iniciativas que apunten a lo mismo: retirar fondos previsionales.

La diputada Cariola sugirió a los diputados que quisieran tramitar un nuevo retiro, llevaran el tema a la secretaría de la Sala de la Cámara para que se vote en esta instancia.

Pero mientras aún hablaba, intervino la diputada Pamela Jiles pidiendo hacer uso de la palabra, algo que la presidenta de la comisión le negó, generándose un tenso intercambio.

"Diputada, la llamo al orden, por favor", reiteró la parlamentaria comunista en al menos tres ocasiones, mientras su colega del Partido Humanista reiteraba su solicitud para hablar.

"Usted no es presidenta de la comisión", declaró Cariola, a lo que Jiles le recalcó que tanto ella, como los diputados Gaspar Rivas y Diego Schalper, quien según ella indicó, estabanesperando su turno para hablar.

"Presidenta, yo me opongo a que tome el acuerdo antes de que yo pueda hablar", señaló Jiles.

"Diputada Jiles, por favor, deje de interrumpir la sesión… ¿Sabe qué? Si quiere, póngase al centro de la mesa, pero no puedo seguir dirigiendo esta comisión con las interrupciones permanentes", le respondió Cariola.

"Lo siento por su incapacidad, presidenta, no soy responsable de eso", respondió Jiles, a lo que su colega le pidió "no tratarme de incapaz, no sea ofensiva".

Tras esto, Cariola optó por suspender la sesión, mientras que Jiles optó por abandonar la sala.

"Con esa cobardía, la diputada Jiles se acaba de retirar de la comisión, sin decir absolutamente nada de lo que realmente está en discusión", concluyó la parlamentaria comunista.

(Imagen referencial: Dedvi Missene)

