Diputada Camila Flores: “Hoy vimos la cuenta del líder de una barra brava”

La diputada Camila Flores (Renovación Nacional) se refirió a la Cuenta Pública del presidente Boric en el Congreso.

La legisladora manifestó que “más que un Presidente de La República hoy día vimos la cuenta de un líder de una barra brava que lo único que vino es a tratar de hablarle a ese porcentaje de adhesión que no lo ha abandonado en estos años de gobierno".

Agregó que "significativamente no tuvimos ningún anuncio. Lo único que hizo, insisto, es hablarle a ese porcentaje de adhesión. No le vino a hablar a la gran mayoría del país, se vino a apropiar de proyectos que no son de su autoría, que eran del gobierno anterior o de diputados de oposición, vino a hablar de proyectos que dejó en ejecución el gobierno anterior, pero honestamente el Presidente no dio ningún anuncio importante para el país".

La congresista sostuvo que el mandatario "trató de meter temas que son de carácter éticos, valóricos y no que son prioritarios para el país, en búsqueda que su electorado, aquel que en algún minuto lo rechazó por haber abandonado figuras como el “perro matapacos”, también lo terminó abandonando. Lo que buscó fue simplemente es tratar de mantenerse, navegar y subsistir dentro de su base de apoyo más dura. Para el país, nada bueno que sacar. Lo único importante de esto es que al gobierno ya le queda menos tiempo para que termine”.

