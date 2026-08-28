Dictan prisión preventiva contra los dos extranjeros extraditados por secuestro con homicidio de Ronald Ojeda

El 11º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de los dos venezolanos extraditados a Chile por su responsabilidad en el crimen del teniente Ronald Ojeda, de la misma nacionalidad, cometido en febrero de 2024.

El fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros, los formalizó por los delitos de secuestro con homicidio y asociación criminal. El tribunal dio un plazo de 120 días ara el cierre de la investigación.

El primero de ellos, Rafael Gámez Salas, alias “El Turko”, señalado como uno de los líderes de “Los Piratas de Aragua”, fue extraditado desde Estados Unidos.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, habría tenido un rol de liderazgo y coordinación en la organización del secuestro de Ronald Ojeda.

El segundo imputado es Luis Carrillo Ortiz, conocido como “El Gocho”, fue detenido en Colombia por la Policía Nacional de ese país en 2025, tras una alerta roja de Interpol.

El proceso investigativo lo vincula a la estructura operativa de “Los Piratas de Aragua” y a la etapa de ocultamiento del cuerpo de la víctima, el que fue enterrado en un campamento de Maipú.

La llegada de ambos imputados se concretó tras el trabajo de coordinación internacional desarrollado por la PDI, a través de Interpol Chile, junto a las policías de Estados Unidos y Colombia, permitiendo materializar sus respectivos procesos de extradición.

Barros resaltó que “la investigación por el crimen de Ojeda ya tiene 26 detenidos, 19 de los cuales ya están a la espera de juicio oral ya fijado para el 20 de octubre y otros en fase de investigación previa a la acusación”.

"Las personas que trajimos hoy a presencia de tribunales son las personas más relevantes que tenemos. Uno en el ámbito de la toma Santa Marta, que estaba a cargo de la administración de esa toma (Gocho) y en el caso de 'El Turko' era el encargado para Chile del Tren de Aragua", agregó el persecutor.

El persecutor contó que hay 6 sujetos que ya fueron identificados y que están prófugos. Contra ellos, pesa una orden de detención activa.

PURANOTICIA