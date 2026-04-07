Detienen en Santiago a ciudadano venezolano prófugo por homicidio durante control policial

En el transcurso de la madrugada de este martes, efectivos de Carabineros procedieron con la captura de un hombre de nacionalidad venezolana en la comuna de Santiago, quien era intensamente buscado por mantener una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el procedimiento se gestó aproximadamente a las 4:20 horas de esta jornada. En dicho horario, el personal uniformado se encontraba desplegado en la calle San Martín, lugar donde realizaban labores preventivas de control vehicular.

Fue en ese escenario donde se interceptó a un conductor para una fiscalización de rutina. Al momento de ser requerido por los funcionarios, el individuo reconoció que no portaba ningún tipo de documentación que permitiera acreditar fehacientemente su identidad en el lugar.

Frente a esta irregularidad, los uniformados trasladaron al sujeto hasta una unidad policial con el fin de realizar las diligencias necesarias para establecer quién era. Tras el peritaje correspondiente, se logró determinar que el hombre responde a las iniciales J.D.N.L., de origen venezolano.

Al verificar sus antecedentes en la base de datos, se constató que el imputado mantenía un requerimiento judicial activo por el delito de homicidio, orden de detención que fue emanada desde la ciudad de Puerto Montt.

Finalmente, las indagaciones arrojaron que el detenido también registra una orden de expulsión vigente del territorio nacional. Esta situación administrativa será informada formalmente a la autoridad competente para que se inicien los procedimientos legales que el caso requiere.

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