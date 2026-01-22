Detienen a venezolano que se parapetó en una casa tras asalto en Estación Central

Un hombre de nacionalidad venezolana fue detenido la mañana de este jueves por Carabineros en Estación Central, luego de parapetarse en una vivienda tras cometer un asalto.

El hecho comenzó cuando una mujer denunció el robo de su cartera en la intersección de Avenida Las Rejas con Pasaje Coyhaique. Funcionarios de seguridad municipal siguieron al sospechoso hasta una casa en Pasaje Quellón, donde ingresó pese a que en el interior se encontraba una residente de 82 años, quien debió abandonar el inmueble y alertar a la policía.

El teniente coronel Pablo Alcaíno, de la Prefectura Central, explicó a Chilevisión que “esta persona se encontraba parapetada en el interior del domicilio, por lo tanto, pedimos medios especializados de fuerzas especiales, de Gope, para que pudieran intervenir esta casa”.

Tras irrumpir en la vivienda, Carabineros capturó al presunto ladrón en el entretecho, donde fue encontrado con especies y, aparentemente, un arma de fuego. La operación se extendió por unos 20 minutos.

