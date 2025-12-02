Detienen a un hombre por muerte de histórico guardia de Blondie: quedó en prisión preventiva

La madrugada del domingo 23 de noviembre, a las 02:40 horas, un histórico guardia de seguridad de la discoteque Blondie fue atacado con un arma blanca por un sujeto desconocido.

El trabajador, conocido en el lugar como Hugo "Dark", alcanzó a recibir atención médica en un centro asistencial y fue dado de alta, pero las lesiones terminaron provocándole la muerte al día siguiente, mientras se encontraba en su domicilio.

Las diligencias investigativas permitieron reconstruir la dinámica de los hechos. Según la policía, la agresión ocurrió en el contexto de una riña, luego de que el imputado fuera sorprendido sustrayendo bebidas alcohólicas desde el interior del local. En ese momento, los guardias intervinieron y el acusado, identificado como A.S.S.M., chileno de 28 años, atacó a la víctima con el arma blanca.

El trabajo policial, que incluyó técnicas especiales de investigación, permitió situar al sospechoso en el sitio del suceso y establecer su participación como autor material. Con esos antecedentes, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago autorizó la orden de detención. En el procedimiento se realizó además un ingreso voluntario a un inmueble, desde el cual se incautó evidencia de interés investigativo.

El detenido no registra condenas previas, aunque sí antecedentes policiales por lesiones leves, hurto e infracción a la Ley de Drogas.

Durante la jornada, el tribunal llevó a cabo la audiencia de control de detención por el delito de homicidio. El juez decretó la prisión preventiva del imputado y fijó un plazo de 120 días para la investigación.

