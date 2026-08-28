Detienen a tres personas por la colocación de artefacto explosivo simulado en las afueras de la casa de Fernando Villegas en Ñuñoa

Tres personas fueron detenidas durante la madrugada de este viernes por su presunta participación en la instalación de un artefacto explosivo simulado en las afueras del domicilio de Fernando Villegas, en la comuna de Ñuñoa.

El procedimiento fue realizado por personal del OS9 de Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Sur, en el marco de una investigación iniciada tras el hecho ocurrido el pasado 19 de abril.

Los arrestos se concretaron luego de una serie de allanamientos realizados en domicilios de Santiago, Recoleta y Pedro Aguirre Cerda.

El artefacto, que finalmente fue establecido como simulado, fue dejado junto a panfletos con mensajes amenazantes dirigidos contra el escritor y comentarista político. La acción fue posteriormente reivindicada por una agrupación autodenominada “Frente Rebelde”.

Entre los detenidos, habría un hombre que en el pasado fue integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), antecedente que está siendo considerado dentro de las diligencias investigativas. Los tres imputados son mayores de edad y serán puestos a disposición de tribunales durante esta jornada.

La investigación busca determinar la participación específica de cada uno de los detenidos en la instalación del artefacto y establecer eventuales vínculos con la organización que se atribuyó el amedrentamiento.

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