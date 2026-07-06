Detienen a tres menores de edad que protagonizaron violento robo a tienda de celulares en mall de Maipú

Carabineros de la 29ª Comisaría La Farfana detuvo a tres menores de edad tras un robo con intimidación registrado la tarde de este lunes en una tienda Entel del Mall Arauco Maipú.

Según informó el mayor Luis Segura, el hecho “ocurrió mientras personal policial realizaba patrullajes por el centro comercial. En ese momento fueron alertados por guardias de seguridad, quienes señalaron que al interior de la tienda Entel, ubicada en el primer nivel, un grupo de sujetos premunidos de armas de fuego estaba cometiendo un robo”.

Al llegar al lugar, los funcionarios sorprendieron a los individuos forcejeando con personal de seguridad. Gracias al rápido actuar de Carabineros se logró la detención de tres adolescentes de 17, 15 y 13 años.

"Se logró la recuperación de los teléfonos que fueron sustraídos desde los mesones. Como asimismo, con el actuar rápido de carabineros, no hubo disparos ni lesionados", señaló Segura.

Tras tomar contacto con la Fiscalía Local de Maipú, se instruyó que los adolescentes de 15 y 17 años pasen a control de detención, mientras que el niño de 13 años será puesto a disposición del Tribunal de Familia.

Las diligencias del caso quedaron a cargo del OS-9 de Carabineros, por orden del Ministerio Público.

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