Detienen a tres integrantes de banda que protagonizó violento robo en tienda WOM en San Miguel

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a tres imputados por su participación en el violento asalto a la tienda WOM cometido el lunes 2 de febreroen la comuna de San Miguel, región Metropolitana.

Los aprehendidos son tres sujetos de 19, 20 y 21 años, de nacionalidad chilena.

En un punto de prensa, el subsecretario de Seguridad Púbica, Rafael Collado, expresó que "muchas veces nos quedamos pegados en la imagen de overoles blancos atacando una sucursal, en este caso de una compañía de telecomunicaciones".

"Pues bien, en siete días la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía desbarataron completamente la banda y hoy tenemos a tres personas que se encuentran en prisión preventiva por estos hechos", agregó.

"Y no solamente eso, en siete días pudimos recuperar un auto relacionado con un delito de robo en Quilicura, pudimos establecer conexiones de los detenidos con otras bandas dedicadas a encerronas, portonazos, abordazos y turbazos, y pudimos llegar a otras regiones del país para realizar estas diligencias", añadió la autoridad.

Por su parte, el jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales (Jenacrof) de la PDI, prefecto Marco Ramírez, señaló que la banda estaba conformada por seis individuos, quienes utilizaron armas largas y overoles para sustraer un botín avaluado en cerca de $50 millones.

PURANOTICIA