Carabineros detuvo a un sujeto de 43 años buscado por al menos tres delitos de robo en el barrio industrial de la comuna de La Reina, Región Metropolitana. El imputado, quien quedó en prisión preventiva, registra 68 detenciones por distintos delitos.

En los últimos hechos investigados, se determinó que el sujeto ingresaba a empresas de la zona industrial aprovechando que se encontraban sin custodia, para sustraer artículos electrónicos y herramientas con un alto valor comercial.

La mayor Carolina Constanzo informó que el imputado tenía una orden de detención emanada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por su participación en tres delitos de robo en lugar no habitado. "El sujeto mantiene 68 detenciones por Carabineros por distintos delitos, 31 de ellos por robo", indicó la oficial.

Por su parte, el fiscal José Reyes señaló que "la detención corresponde a una investigación que detectó diversas denuncias de robo en lugar no habitado con las mismas características, en el mes de agosto. Analizando los antecedentes con Carabineros se pudo establecer que se trataba del mismo sujeto".

PURANOTICIA