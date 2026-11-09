Detienen a prófugo por homicidio frustrado durante un control de identidad en La Reina

Carabineros de la 16ª Comisaría de La Reina lograron la detención de un hombre de 26 años, quien se encontraba prófugo por el delito de homicidio.

Personal policial fiscalizó a un sujeto que iba en bicicleta sin elementos de seguridad en calle Leonardo Da Vinci con calle Tobias Barros. Al consultarle su identidad, el individuo manifestó que no andaba con ningún documento que la acreditara, sin embargo, entregó un nombre.

Al ser ingresado al Sistema de Consultas Policiales, los carabineros compararon su rostro con la fotografía del sistema, dándose cuenta que al sujeto le faltaba un lunar en la parte superior del labio por lo que fue trasladado a la unidad policial.

“En la comisaría mediante la verificación de huella dactilar se pudo determinar que había dado una falsa identidad, la que en realidad correspondía a su hermano, ya que él mantenía una orden de detención pendiente por el delito de homicidio, del 13 Juzgado de Santiago de fecha 28.04.2025 así que de inmediato se procedió a su detención”, señaló la mayor Carolina Constanzo, comisario de la 16 comisaría La Reina.

El sujeto identificado como D.I.R.R, chileno, con antecedentes anteriores por lesiones graves y leves por instrucción del Ministerio Público pasó a control de detención quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Según la investigación que lleva el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), el 16 de febrero de 2025 alrededor de las 18:00 horas, el imputado debido a rencillas anteriores efectuó más de 10 disparos contra C.F.C.C, de 30 años, a las afueras de su domicilio ubicado en la comuna de Peñalolén.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la SIP de la 43 Comisaría realizaron una serie de diligencias, pudiendo dar con la identidad del atacante, por lo que fue dictada una orden de detención por homicidio frustrado y porte ilegal de arma de fuego de fecha 28 de abril de 2025, manteniéndose prófugo por más de un año y medio.

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